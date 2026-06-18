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Iranska pregovaračka delegacija obustavila je svoju posetu Švajcarskoj zbog kontinuiranih izraelskih napada na južni Liban, objavila je lista Al Majadin, povezana sa Hezbolahom, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

Izvor je rekao da se delegacija pripremala za putovanje na prvu rundu pregovora u okviru 60-dnevnog pregovaračkog procesa pre nego što je odlučila da obustavi putovanje.

Teheran je obavestio američku stranu i posrednike da je libanski dosije ključan za pregovore i za to da li će se oni nastaviti ili biti obustavljeni, rekao je izvor.

Izvor je rekao da je Teheran upozorio da kontinuirane izraelske operacije i napadi 10 kilometara unutar libanske teritorije predstavljaju flagrantno kršenje prve klauzule memoranduma o razumevanju i okvirnog sporazuma.

Kurir.rs/Iran International/Agencije

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Izvor: Iran International