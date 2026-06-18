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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampizjavio je danas da će "najverovatnije" podržati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na parlamentarnim izborima u Izraelu ove jeseni, ali je naveo da želi najpre da vidi ko će mu biti protivkandidati.

"Moraću da vidim ko se kandiduje, ali mi se Bibi veoma dopada. Najverovatnije bih ga podržao", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za izraelski javni servis Kan.

Tramp je ocenio da Netanjahu "radi veoma dobar posao", ali je dodao da "mora da bude malo racionalniji", aludirajući, navodi Tajms of Izrael, na izraelske udare na libanski militantni pokret Hezbolah u Libanu, za koje Vašington smatra da nisu bili dovoljno selektivni.

Američki predsednik je poslednjih nedelja u više navrata oštro kritikovao Netanjahua, koristeći i veoma grube izraze, dovodeći u pitanje njegovu procenu, ali je istovremeno njihov međusobni odnos opisivao kao "veoma dobar" i "neverovatan".

Prema navodima izraelskih medija, trenutno se kao najozbiljniji Netanjahuovi politički rivali pominju bivši načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga i lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot, kao i bivši premijer i predsednik stranke Zajedno Naftali Benet.