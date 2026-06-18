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Sporazum sa Iranom koji je potpisao republikanski predsednik Donald Tramp izazvao je značajne kritike unutar njegove sopstvene stranke, kritike koje su na više kopija kružile danas hodnicima Kongresa i Predstavničkog doma, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Jedan republikanski senator nazvao je sporazum "najgorom greškom spoljne politike u poslednjih nekoliko decenija", dok je drugi smatrao da su određene odredbe teksta "nepromišljene".

Ove kritike predstavljaju redak udarac za Trampa u odnosu na republikanski tabor koji je do sada bio lojalan predsedniku, ali je sve više zabrinut zbog ekonomskih posledica sukoba u Iranu, kako se približavaju izbori u novembru.

Demokrate, koje će pokušati da osvoje kontrolu nad jednim ili čak oba doma Kongresa, takođe su odbacile sadržaj sporazuma.

Bela kuća je poslala tekst sporazuma danas članovima Kongresa, dan nakon što ga je potpisao američki predsednik.

Foto: Printscreen/X/The White House, Handout / AFP / Profimedia

Najžešće kritike su se fokusirale na privatni fond od 300 milijardi dolara za rehabilitaciju Irana i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

"Nuklearne ambicije Irana nisu ublažene, a oni su naučili da pretnja sa Ormuskim moreuzom funkcioniše i nesumnjivo će je ponovo koristiti u budućnosti", izjavio je senator iz Luizijane Bil Kesidi (Bill Cassidy).

Predsednik Tramp je odbacio kritike na društvenim mrežama.

"Ovi idioti koji misle da nisam bio dovoljno strog prema Iranu kada su tržišta dostigla rekordne visine, a cene nafte pale, ili su ljubomorni, loši ljudi ili glupi. Učinimo Ameriku ponovo velikom", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Objava sporazuma sa Iranom je dobra vest za Trampovu administraciju, kojoj je bio potreban izlaz iz sukoba u kojem je američka vojska bila zaglavljena kako bi se suprotstavila rastućim cenama energije.

Ali kritičari veruju da SAD nisu dobile ništa osim povratka normalnosti u Ormuskom moreuzu i obećanja da Iran neće razvijati nuklearno oružje, status kvo od početka napada.