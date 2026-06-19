U prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse

U prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse

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Iran je danas uveo privremeni režim tranzita za trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prema kojem brodarske kompanije moraju unapred da podnesu zahtev za prolaz nadležnom organu, Upravi Persijskog zaliva (PGSA), dok u prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse, a troškove će snositi iranska vlada, saopštio je Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost te zemlje.

U saopštenju se navodi da plovila moraju da se pridržavaju određenih ruta, rasporeda i operativnih instrukcija koje izdaje PGSA, zbog navigacionih i bezbednosnih razloga, navodi Press TV.

Dodaje se da će tehničke procedure i dodatne mere, uključujući aranžmane za uklanjanje mina pomenute u Memorandumu o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, biti naknadno saopštene i sprovedene od strane nadležnih institucija.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Kako je navedeno podnosiocima zahteva u periodu od 60 dana neće biti naplaćivane nikakve naknade ili troškovi, a sve izdatke pokriće vlada Irana.

Iranske vlasti su istakle da, zbog posebnih okolnosti i određenih navigacionih i bezbednosnih rizika duž plovnog puta, brodovi moraju da plove kroz moreuz u skladu sa utvrđenim rutama, terminima i uputstvima kako bi se omogućilo postepeno povećanje pomorskog saobraćaja.

Prema tekstu memoranduma, Vašington bi odmah po potpisivanju sporazuma započeo ukidanje pomorske blokade Irana i drugih restriktivnih mera, dok bi potpuni prekid blokade trebalo da bude sproveden u roku od 30 dana.

Dokument predviđa i povlačenje američkih vojnih snaga iz područja oko Irana u roku od 30 dana od zaključenja konačnog sporazuma.

Iran se obavezuje da omogući bezbedan prolaz trgovačkih brodova kroz Persijski i Omanski zaliv, kao i da sa Omanom razgovara o budućem upravljanju pomorskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.