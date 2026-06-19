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Skoro svi putnici i članovi posade kruzera MV Hondius, koji su bili u karantinu u Holandiji zbog smrtonosne epidemije hantavirusa, sada se mogu vratiti kući, objavio je šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus na platformi X.

Na brodu je bilo 12 potvrđenih slučajeva infekcije i jedan potencijalni slučaj, uz tri smrtna slučaja, što je navelo međunarodne zdravstvene službe da reaguju.

Holandski brod je isplovio iz Ušuaje, u Argentini, 1. aprila, ploveći ka udaljenim ostrvima u južnom Atlantiku, pre nego što se uputio na sever, u pravcu Zelenortskih Ostrva i španskih Kanarskih ostrva, gde su preostali putnici evakuisani.

Otkriven uzrok zaraze na kruzeru sa 1.700 ljudi usidrenom u Bordou.

Brod je pristao u luci Roterdam, najvećoj evropskoj luci, 18. maja, a preostala posada je potom nedeljama bila u karantinu.

1/8 Vidi galeriju Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti Foto: AP, Alberto Valdes/EFE

Stabilna situacija

Šef SZO je napomenuo da je situacija stabilna, jer od 2. maja nisu zabeleženi novi slučajevi niti smrtni slučajevi.

Brod je dobio odobrenje za nastavak plovidbe 30. maja nakon čišćenja i dezinfekcije, dok je ostrvo Sveta Jelena, gde su se neki od putnika iskrcali, proglasilo kraj vanrednog stanja 8. juna.

Vlasti tog udaljenog britanskog ostrva saopštile su da su sve osobe koje su morale biti izolovane uspešno završile 42-dnevni karantin i da više nema aktivnih, sumnjivih ili potvrđenih slučajeva infekcije.

Šta je hantavirus

Hantavirus prenose glodari i ne postoji vakcina niti specifičan tretman za njega. Soj Andes, identifikovan u slučaju sa kruzerom, jedini je poznati soj hantavirusa koji se može preneti sa osobe na osobu.