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Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas, u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vensodustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.

Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima.

- Američka delegacija je bila spremna da ode čim se ukaže prva prilika. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva - navela je Bela kuća i dodala da se očekuje skori početak tehničkih razgovora.