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Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u petak gađale Harkovnavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno više civila, a oštećeno je oko 15 privatnih kuća i jedno skladište. Gradonačelnik je saopštio da se broj i stanje povređenih još utvrđuju.

Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnohirski.

- Kao rezultat udara KAB bombom na Holodnohirski okrug Harkova, ima povređenih. Njihov broj i stanje se utvrđuju - rekao je Terehov.

On je kasnije dodao da je u ruskom napadu oštećeno oko 15 privatnih kuća i jedno skladište.

Napad se dogodio iste noći kada su ruske snage dronom tipa Molnija gađale grad Sumi, na severoistoku Ukrajine, u blizini ruske granice. Dron je pogodio tehnički sprat višespratnice u Kovpakivskom okrugu.

Lokalne vlasti saopštile su da su oštećeni krov i tehnički sprat zgrade, dok u prvim izveštajima nije bilo prijavljenih žrtava.