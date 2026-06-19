RUSIJA GAĐALA HARKOV, IMA RANJENIH! Pogođeno 15 kuća, u napadu upotrebljene navođene avionske bombe! (VIDEO)
Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u petak gađale Harkovnavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno više civila, a oštećeno je oko 15 privatnih kuća i jedno skladište. Gradonačelnik je saopštio da se broj i stanje povređenih još utvrđuju.
Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnohirski.
- Kao rezultat udara KAB bombom na Holodnohirski okrug Harkova, ima povređenih. Njihov broj i stanje se utvrđuju - rekao je Terehov.
On je kasnije dodao da je u ruskom napadu oštećeno oko 15 privatnih kuća i jedno skladište.
Napad se dogodio iste noći kada su ruske snage dronom tipa Molnija gađale grad Sumi, na severoistoku Ukrajine, u blizini ruske granice. Dron je pogodio tehnički sprat višespratnice u Kovpakivskom okrugu.
Lokalne vlasti saopštile su da su oštećeni krov i tehnički sprat zgrade, dok u prvim izveštajima nije bilo prijavljenih žrtava.
Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, već duže vreme je izložen učestalim ruskim napadima navođenim avionskim bombama, raketama i dronovima, pri čemu su mete često stambena naselja i civilna infrastruktura.