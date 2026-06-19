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na propagandnoj grafici je I papa lav XIV

na propagandnoj grafici je I papa lav XIV

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Pristalice terorističke organizacije Islamska država (ISIS)pozvani su da izvrše napade dok milioni ljudi putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi prisustvovali utakmicama. U propagandnoj poruci navodi se sledeće:

- Ti, mudžahedine, imaš čitav mesec da pratiš okupljanja i pokreneš napade, jer se neobuzdane horde nevernika okupljaju na ulicama, a tribine su ih prepune. Gde god udariš, nanećeš bol, a gde god deluješ, izazvaćeš štetu.

Pristalice ekstremističke grupe potom su pozvane da zamisle haos koji bi napad mogao da izazove na prepunom stadionu.

- Tvoj nož je prolio krv, a gde god si udario automobilom, izazvao si stampedo. Zamislite da uspete da izazovete požar na tribinama i pokrenete masovni stampedo koji bi odneo stotine života ljudi iz nacije Trojstva i ateizma. To je ideja koju vredi sprovesti - stoji u poruci ISIS-a.

Propagandna poruka završava se pozivom pristalicama da ne propuste, kako navode, "zlatnu priliku" za napade na zapadne zemlje i njihove građane.

Ovo se dogodilo nakon što su simpatizeri ISIS-a uputili sličnu pretnju, pozivajući ekstremiste da napadnu stadione Svetskog prvenstva i kao metu označe papu.

Na propagandnoj grafici prikazan je papa Lav XIVkako drži loptu Svetskog prvenstva, uz tekst u kojem se pominje njegova poseta Kanarskim ostrvima u junu.

Ovogodišnji turnir, koji će se održati širom čitavog kontinenta, trebalo bi da bude Svetsko prvenstvo sa najviše bezbednosnih mera u istoriji.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

Trening kamp reprezentacije Engleske, prema navodima medija, zaštićen je sa tri bezbednosna prstena, a zvaničnici ne žele ništa da prepuste slučaju zbog mogućih pretnji.

Biće uvedena stroga zona zabrane letenja radi zaštite od napada dronovima, dok je uspostavljen poseban komandni centar za neprekidno praćenje bezbednosne situacije.

Naoružani policajci, pripadnici obezbeđenja i čuvari neprestano patroliraju oko baze reprezentacije Engleske u Prerij Vilidžu, u saveznoj državi Kanzas.

Postavljene su i dodatne zaštitne mere kako bi se sprečilo da stanovnici obližnjeg stambenog kompleksa nadgledaju ekipu koju predvodi selektor Tomas Tačel.

Policija će pratiti autobus reprezentacije Engleske na relaciji između hotela i trening centra u obližnjem naselju Svoup Soker Vilidž.

Jedan izvor blizak reprezentaciji izjavio je:

- Bezbednost igrača, stručnog štaba i njihovih porodica apsolutni je prioritet, ali su mere predostrožnosti u SAD dodatno pojačane. Igrači će svuda biti okruženi pokretnim bezbednosnim kordonom. Hotel reprezentacije postaće praktično neosvojiva tvrđava - izjavio je jedan izvor blizak reprezentaciji.

1/20 Vidi galeriju Islamska država Foto: Reuters, AP

Jedna od neobičnih mera koje organizatori turnira primenjuju jeste korišćenje pasa robota za zaštitu osoblja.

Ovi uređaji biće raspoređeni u Međunarodnom centru za emitovanje programa organizacije FIFA u Dalasu, gde će pomagati u patrolnim aktivnostima.