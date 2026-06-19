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Njujorška policija (NYPD) saopštila je da je sedamnaestogodišnji tinejdžer uhapšen nakon incidenta, prenosi CBS News. Prema policijskom izveštaju, sve je počelo oko 15:30 časova na Brodveju sukobom veće grupe migranata.

Tokom svađe, dvadesetšestogodišnjem muškarcu prerezan je vrat. Nedugo zatim, sedamnaestogodišnji osumnjičeni, koji je takođe migrant, otvorio je vatru na istu grupu ljudi. On je priveden, ali optužnica protiv njega još nije podignuta.

Ubrzo nakon toga došlo je i do druge pucnjave u blizini. Srećom, niko nije povređen ni u jednoj od pucnjava. Muškarac sa posekotinom prevezen je u bolnicu, u stabilnom je stanju i očekuje se njegov potpuni oporavak.

Na mesto događaja stigle su desetine policajaca. Istražitelji su pregledali plavi automobil marke Hyundai nakon što je njegov vlasnik prijavio da je nešto udarilo u vozilo tokom haosa.

Policija je potvrdila da je na toj lokaciji pronađeno i oružje. U toku je potraga za još nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa incidentom. Zvuk pucnjeva izazvao je opšti haos, a prestravljeni ljudi počeli su da beže na sve strane tražeći zaklon.

Panika je zavladala i u obližnjem restoranu Raising Cane's, gde su ljudi potražili spas, a video-snimci prikazuju masu kako utrčava unutra.

- Zvučalo je kao da se staklo lomi jer su ljudi nagrnuli unutra u panici - rekao je svedok Majkl Rid.

- Mnoštvo ljudi je bez razmišljanja utrčavalo. Deca su ležala na podu - ispričao je drugi svedok, Ajdan Spenser.

- Bilo je veoma glasno. Zvučalo je kao da se sve dešava odmah iza mene. Samo sam legao na pod.

Jedan od svedoka sklonio se u obližnju prodavnicu slatkiša:

- Počeli smo da viđamo ljude kako trče, pa smo jednostavno ušli u prodavnicu Herši. Ostali smo tamo.

Šad Mija, koji je prodavao robu na trotoaru, takođe je svedočio panici.

- Bio sam sa mušterijom kada sam čuo buku i video nekoga kako trči - rekao je Mija.

- To je razlog za zabrinutost svih, jer je ovo turistička lokacija.

Ovaj incident dodatno je pojačao zabrinutost za bezbednost na Tajms skveru, jednom od najpoznatijih turističkih središta na svetu.