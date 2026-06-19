Na visoravni sa prosečnom nadmorskom visinom od 3.600 metara, Lasa je razbila stereotipe impresivnim brojkama: 2025. godine, bruto domaći proizvod Lase premašio je 100 milijardi juana, a raspoloživi prihod po glavi gradskih stanovnika povećan je za 6,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, ovaj grad već je mnogo godina zaredom proglašen jednim od „najsrećnijih gradova Kine“, menjajući percepciju spoljašnjeg sveta o životu na visoravni. Koje tajne srećnog života krije ovaj grad sunčeve svetlosti?