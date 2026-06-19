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Američka vojska je u četvrtak napala čamac za koji se sumnja da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su ubijene tri osobe, dok administracija Donalda Trampasprovodi višemesečnu kampanju protiv navodnih krijumčara u Latinskoj Americi.

Najnoviji napad povećao je broj poginulih u napadima američke vojske na plovila na najmanje 211, otkako je administracija početkom septembra počela da cilja one koje naziva "narkoteroristima".

Kao i u većini saopštenja vojske o udarima u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, Južna komanda američke vojske (SOUTHCOM) navela je da su mete bili navodni krijumčari droge na poznatim rutama šverca.

Vojska nije pružila dokaze da je plovilo zaista prevozilo drogu. Video objavljen na mreži "Iks" prikazuje čamac koji se velikom brzinom kreće kroz vodu pre nego što je pogođen i zahvaćen plamenom.

Predsednik SAD, Donald Tramp izjavio je da su SAD u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao napade kao neophodnu eskalaciju radi zaustavljanja dotoka droge u Sjedinjene Države i smrtonosnih predoziranja koja odnose američke živote. Međutim, njegova administracija je ponudila malo dokaza za tvrdnje o ubijanju "narkoterorista".

Kritičari dovode u pitanje i zakonitost ovih napada i njihovu efikasnost, delom zato što se fentanil, koji stoji iza mnogih smrtonosnih predoziranja, obično u SAD švercuje kopnenim putem iz Meksika, gde se proizvodi od hemikalija uvezenih iz Kine i Indije.

Senatori su u četvrtak zatražili od Pentagona da objavi nemontirani snimak napada.

Ovi udari su pod velikim nadzorom nekih demokrata i vojnih pravnih stručnjaka. Prvi napad američke vojske početkom septembra izazvao je posebnu zabrinutost među pojedinim kongresmenima i stručnjacima za vojno pravo.

Dve osobe na brodu prvobitno su preživele napad u kojem je poginulo devetoro ljudi i držale su se za olupinu kada je plovilo ponovo pogođeno, pri čemu su i one ubijene.

Bela kuća je potvrdila naknadni udar, tvrdeći da je izveden "u samoodbrani" kako bi se osiguralo uništenje broda i u skladu sa zakonima oružanog sukoba.

Međutim, neki pravni stručnjaci navode da bi drugi napad u kojem su ubijeni preživeli bio nezakonit u bilo kojim okolnostima, bez obzira na oružani sukob.

Nadzorno telo Pentagona saopštilo je u maju da planira da ispita da li je američka vojska poštovala utvrđeni okvir za ciljanje tokom izvođenja ovih napada.