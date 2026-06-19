Festival zmajevih čamaca jedan je od najprepoznatljivijih praznika u Kini, koji spaja legendu, sećanje i narodne običaje. Od priče o patriotskom pesniku Ću Juenu, preko zongzija, tradicionalnih knedli od lepljivog pirinča, do uzbudljivih trka zmajevih čamaca, ovaj festival već vekovima zauzima posebno mesto u kineskoj kulturi. Danas je prepoznat i širom sveta, kao deo bogatog nematerijalnog kulturnog nasleđa Kine.