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U Šorndorfu, gradu u nemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, juče je preminula dvadesetomesečna devojčica nakon što je satima bila ostavljena u automobilu.

Prema prvim informacijama, dete je u vozilu zaboravila njena majka. Kriminalistička policija i tužilaštvo pokrenuli su istragu, pisao je "Berliner cajtung".

Šta se zapravo dogodilo i kako je ova vest dočekana u Nemačkoj, za emisiju "Redakcija", otkrila je Jelena Prodanić - pravnica.

- Javnost je ostala u šoku nakon ovog slučaja i uglavnom reaguje osuđujuće, uz komentare poput pitanja kako je ovako nešto moglo da se dogodi i kako je moguće da roditelj zaboravi dete u automobilu. Mnogo je manje onih koji pokušavaju da razumeju okolnosti i pitaju kroz kakvu je životnu situaciju majka prolazila. U medijima se dosta govori i o fenomenu "sindrom zaboravljene bebe", odnosno objašnjava se kako dolazi do ovakvih situacija i šta se u tim trenucima dešava u mozgu - rekla je Prodanić.

Jelena Prodanić, pravnica Foto: Kurir Televizija

Istraga i dalje u toku

Kako kaže, u nadležnim institucijama se preduzimaju dalji koraci kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, dok su istraga i prikupljanje informacija i dalje u toku.

- Majci se trenutno pruža medicinska i psihološka pomoć, a nakon toga očekuje je sudski postupak zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Istovremeno, istraga i dalje traje. Sada se čeka obdukcija i završetak istrage. Najavljeno je da će telo biti poslato na obdukciju kako bi se utvrdilo da li je upravo visoka temperatura u vozilu bila uzrok smrti devojčice. Policija prikuplja informacije o tome kako je izgledao ceo dan i pod kojim okolnostima je došlo do tragedije. Pominje se mogućnost da je majka na putu do posla zaboravila da dete ostavi u vrtiću, ali to još nije zvanično potvrđeno - kaže ona.

Dalje ističe da će konačna odluka zavisiti od više okolnosti, dok je slučaj otvorio i širu raspravu o pritiscima savremenog života i opterećenju porodica.

- Na visinu eventualne kazne uticaće više faktora - psihološko stanje žene, njena eventualna ranija kažnjavanost, kao i procena nadležnih službi. Za ubistvo iz nehata predviđena je kazna do pet godina zatvora, ali svaki slučaj se posmatra pojedinačno. Takođe, značajnu ulogu imaće i procena porodičnih okolnosti, naročito ukoliko porodica ima još dece. Ovaj slučaj otvorio je i širu društvenu temu - koliko savremeni tempo života i pritisak na roditelje mogu doprineti ovakvim tragedijama. U Nemačkoj se o tome dosta govori. Troškovi života rastu i sve više porodica zavisi od dve plate, što povećava stres i svakodnevni pritisak. Roditelji često balansiraju između posla, obaveza i brige o deci, a mnogi otvoreno govore da im je svakodnevica postala veoma opterećujuća - nastavila je pravnica.

Ilustracija Foto: Printscreen

- Istovremeno, deo roditelja izbegava da traži pomoć jer postoji strah da bi mogli biti ocenjeni kao neodgovorni. Za sada nema zvaničnih planova da tehnologija koja opominje roditelje da je dete ostalo u vozilu postane standard. Međutim, tema se ponovo otvorila nakon ove tragedije. U javnosti se pominju primeri pojedinih zemalja i sistema koji upozoravaju kada dete ostane na zadnjem sedištu. Istovremeno, svake godine tokom visokih temperatura nadležni ponavljaju upozorenja da se deca i kućni ljubimci nikada ne ostavljaju u zatvorenom vozilu, čak ni na kratko, jer posledice mogu biti tragične - za emisiju "Redakcija", objasnila je Prodanić.

08:11 PREMINULA BEBA (1) NAKON ŠTO JE SATIMA BILA ZATVORENA U AUTOMOBILU! Novi detalji tragedije: "Majka zaboravila na putu do posla da je ostavi u vrtiću" Izvor: Kurir televizija

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