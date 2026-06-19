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Izraelska vojska saopštila je danas da su njene snage tokom noći pogodile mete širom južnog Libana, dok je proiranska ekstremistička organizacija Hezbolah navela da vodi intenzivne borbe u toj oblasti, što preti novom dogovoru Irana i SAD o okončanju rata, koji bi trebalo da obuhvati i prekid sukoba u Libanu.

Libaska Nacionalna novinska agencija (NNA) javila je da je najmanje 16 osoba poginulo u izraelskim udarima za koje je izraelska vojska saopštila da su u toku.

Nastavak borbi u Libanu mogao bi da ugrozi novopotpisani sporazum Irana i SAD u kome se poziva na momentalni prekid vojnih operacija na svim frontovima uključujući u Libanu, gde se Izrael bori protiv Hezbolah i na osiguranje libanskog teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koga čekaju izbori kasnije ove godine, odbio je da povuče izraelske trupe navodeći da će one ostati u Libanu dok se ne eliminiše pretnja od Hezbolaha.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Izraelski napadi u Libanu sprovode se u trenutku kada su otkazani za danas planirani razgovori Irana i SAD u Švajcarskoj na kojima bi trebalo da se ispregovara trajni kraj iranskog rata.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens sinoć je otkazao put za Švajcarsku gde je trebalo da predvodi te pregovore.

Bela kuća se pozvala na logistička pitanja, ali je objava o otkazivanju puta usledila kada je panarapska satelitska televizija koja je politički povezana sa Hezbolahom javila da Iran odlaže slanje svoje delegacije u Švajcarsku zbog tekuće izraelske vojne kampanje u Libanu.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

U izjavama posle potpisivanja Vens je uputio otvoreno upozorenje Izraelu, navodeći da je Tramp "jedini šef države u celom svetu koji je blagonaklon prema Izraelu u ovom trenutku".