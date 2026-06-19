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Ekvadorski državljanin, za kog policija tvrdi da je predvodio frakciju jedne od najstrašnijih kriminalnih bandi u zemlji, ubijen je vatrenim oružjem dok je izlazio sa aerodroma u Gvajakilu, najvećem gradu Ekvadora.

Sigurnosne kamere prikazuju dvojicu mladića koji čekaju ispred dolaznog terminala, držeći plišane igračke i cveće, pre nego što jedan od njih prilazi žrtvi, izvlači pištolj iz iza plišanog medvedića i puca mu iz neposredne blizine.

Policija je privela dvojicu tinejdžera u vezi sa ovim zločinom, koji je poslednji u nizu nasilja bandi koje potresa zemlju.

Ovo ubistvo dogodilo se samo dan nakon što je predsednik Ekvadora proglasio novo vanredno stanje u 10 provincija, uključujući i Guajas, gde se napad i dogodio.

Ministar unutrašnjih poslova Ekvadora, Džon Rajmberg, identifikovao je žrtvu kao 39-godišnjeg Karlosa Alberta Suastegija Viljanuevu, za kog je rekao da je bio vođa bande "Los Aguilas" u El Trijunfu, oblasti istočno od Gvajakila.

Banda "Los Aguilas", koju je predsednik Ekvadora, Danijel Noboa 2024. godine označio kao "terorističku organizaciju", optužena je za snažnu umešanost u trgovinu drogom i iznude.

Ova grupa je jedna od nekoliko bandi čije su kriminalne aktivnosti pretvorile Ekvador iz relativno bezbedne zemlje u jedno od žarišta kriminala sa jednom od najviših stopa ubistava na zapadnoj hemisferi poslednjih godina.

Ekvador se nalazi između Kolumbije i Perua, dva najveća svetska proizvođača koke, sirovine za kokain, i postao je ključni koridor za šverc droge ka Sjedinjenim Državama, Evropi i šire.

Iako je Gvajakil, najveći grad Ekvadora, posebno pogođen nasiljem povezanim sa drogom i bandama, napad usred dana ispred dolaznog terminala šokirao je lokalno stanovništvo.

List "El Universo" opisao je kako su se putnici u panici razbežali kada su se začuli pucnji.

Policija je saopštila da je jedan slučajni prolaznik ranjen u napadu, a video-snimci prikazuju muškarca sa koferom kako pada na zemlju tokom pucnjave.

Sigurnosne kamere takođe prikazuju prvog napadača kako beži, dok drugi ispaljuje još jedan hitac na Suastegija.

Dolazni terminal bio je zatvoren više od dva sata dok su forenzičari i policija obavljali uviđaj na licu mesta.

Predsednik Noboa pokušava da suzbije nasilje bandi uvođenjem vanrednih stanja, koja daju bezbednosnim snagama dodatna ovlašćenja, uključujući mogućnost pretresa kuća bez naloga ako postoje opravdane sumnje na nezakonite aktivnosti.