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Iranska pevačica, Parastu Ahmadi i osam članova produkcionog tima, uključujući muzičare, navodno su osuđeni na 74 udarca bičem zbog nastupa u koncertu koji je 2024. godine bio prenošen uživo na Ahmadijinom jutjub kanalu, piše "Gardijan".

Prema sudskim dokumentima, krivični sud provincije Kom osudio je umetnike na bičevanje, dvogodišnju zabranu napuštanja zemlje i dvogodišnju zabranu bavljenja umetničkim aktivnostima, po optužbama koje uključuju vređanje javnog morala kroz proizvodnju i objavljivanje "vulgarnih i nemoralnih sadržaja" na internetu.

Iako zvanična sudska novinska agencija još nije objavila presudu, grupe za ljudska prava i advokati koji su pregledali dokumente navode da obrazac hapšenja i sudskih postupaka protiv umetnika koji javno prkose režimu odražava širi napor da se obeshrabri kulturno neslaganje.

U decembru 2024. godine, 29-godišnja pevačica izvela je spornu pesmu "Az Khoone Javanane Vatan" ("Iz krvi mladih domovine")bez hidžaba u prenosu uživo koji je postao viralan.

Kratko je bila privedena zajedno sa nekoliko muzičara ubrzo nakon objavljivanja, ali je kasnije puštena. Vlasti su kasnije pokrenule formalni postupak zbog objave snimka, koji je od tada prikupio milione pregleda na jutjubu.

Bahar Gandehari, direktorka za zastupanje u američkom Centru za ljudska prava u Iranu, izjavila je da je "kazna od 74 udarca bičem za Parastu Ahmadi, samo zbog pevanja i pojavljivanja bez hidžaba, još jedan podsetnik da se stanje ljudskih prava u Iranu nije promenilo, uprkos propagandnoj kampanji iranskih vlasti tokom rata koja ima za cilj poboljšanje njihovog imidža".

Dodala je da kontrast između zvanične slike i progona umetnika pokazuje "jaz između propagande režima i stvarnosti".

Moein Kazaeli, advokat za ljudska prava iz organizacije Dadban, pravnog savetovališta za iranske aktiviste, rekao je da presuda nema pravni osnov.

- Pevanje, izvođenje muzike i produkcija ili distribucija muzičkih dela od strane žena nisu kriminalizovani prema iranskom krivičnom pravu. Shodno tome, takve aktivnosti se ne mogu razumno tumačiti kao "proizvodnja, distribucija ili objavljivanje opscenog sadržaja" - rekao je on.

- Izricanje kazne bičevanjem umetnicima, aktivistima civilnog društva ili drugim građanima nije samo pitanje domaćeg krivičnog prava. Ono takođe izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa međunarodnim obavezama država da zabrane mučenje i zaštite ljudsko dostojanstvo. Iz tog razloga, brojne organizacije za ljudska prava smatraju bičevanje nelegitimnim oblikom kazne, već oblikom mučenja i nehumanog postupanja.

Za iranske umetnike, ova presuda, iako ne neočekivana, produbila je strah od pojačane kulturne represije.

- Presuda bičevanjem pevačici Parastu Ahmadi zbog prostog čina javnog pevanja bez hidžaba je jasan podsetnik da, uprkos pričama u Vašingtonu o "novom režimu" u Iranu, mašinerija represije Islamske Republike ostaje nepromenjena - rekla je iransko-britanska glumica Nazanin Boniadi.

Dodala je da "prilagođavanje režimu koji bičuje žene zbog njihovog glasa i ubija građane jer traže svoja prava samo ga ohrabruje da nastavi svojim tiranskim putem".

Iranska glumica Setareh Maleki, koja je bila primorana na egzil nakon uloge u filmu "The Seed of the Sacred Fig" koji je nominovan za Oskara, rekla je da je nastup na nju ostavio snažan emotivni uticaj.