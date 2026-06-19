"CEO LIBAN IMA DA GORI" Hezbolah razneo izraelski tenk, ima mrtvih! Ben Gvir BESAN: "Za svaku suzu izraelske majke, plakaće hiljadu libanskih" (FOTO/VIDEO)
Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir poručio je da "ceo Liban mora da gori" nakon što je izraelska vojska objavila da su četvorica njenih vojnika poginula na jugu te zemlje.
- Za svaku suzu izraelske majke mora plakati hiljadu libanskih majki - napisao je Ben-Gvir u objavi na društvenoj mreži Iks.
Izraelska vojska saopštila je da su vojnici poginuli nakon što je njihov tenk pogođen tokom operacije u blizini mesta Kfar Tebnit na jugu Libana. Među poginulima je i 32-godišnji potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon, komandant 52. bataljona 401. oklopne brigade.
Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su američki i iranski zvaničnici potpisali početni sporazum čiji je cilj okončanje sukoba s Iranom. Prema odredbama privremenog dogovora, obe strane i njihovi saveznici trebali bi da obustave sve vojne aktivnosti, uključujući i one u Libanu.
- Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora celom svetu jasno da stavi do znanja da se o krvi naših sinova i bezbednosti naših građana ne može pregovarati. Ceo Liban mora da gori - poručio je Ben-Gvir.
On je i ranije izazivao kontroverze. U maju je objavio snimak na kojem ismeva aktiviste međunarodne inicijative Global Sumud Flotilla, koji su pokušavali da dopreme humanitarnu pomoć u Pojas Gaze.
Na snimku se vidi kako Ben-Gvir grdi pritvorene aktiviste i maše velikom izraelskom zastavom dok oni kleče vezanih ruku.
- Dobrodošli u Izrael, mi smo ovde gospodari - govori Ben-Gvir na snimku.
Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu tada je izjavio da način na koji je Ben-Gvir postupao prema aktivistima "nije u skladu s izraelskim vrednostima i normama".
Potpukovnik Ben Simhon imao je suprugu i dve ćerke. Poticao je iz porodice sa dugom vojnom tradicijom. On i četvorica njegove braće služili su u 401. brigadi, dok je još jedan brat bio pripadnik brigade Golani.
Njegova supruga služi kao borbena oficirka u Korpusu za borbeno prikupljanje obaveštajnih podataka i graničnu odbranu.
Kibuc Beit Hašita, iz kog je Ben Simhon poticao i koji je godinama poznat po velikom broju stanovnika koji služe u izraelskoj vojsci, u saopštenju je naveo da je "potpukovnik Dor preuzeo komandu nad bataljonom kada je to bilo potrebno, u jednom od najtežih perioda ratovanja".
Opisali su ga kao odlučnog i odgovornog komandanta koji je uvek bio spreman da prihvati izazov.
(Kurir.rs/Times of Israel)