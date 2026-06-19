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Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir poručio je da "ceo Liban mora da gori" nakon što je izraelska vojska objavila da su četvorica njenih vojnika poginula na jugu te zemlje.

Poginuli izraelski potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon Foto: Instagram/Israel Defense Forces

- Za svaku suzu izraelske majke mora plakati hiljadu libanskih majki - napisao je Ben-Gvir u objavi na društvenoj mreži Iks.

Izraelska vojska saopštila je da su vojnici poginuli nakon što je njihov tenk pogođen tokom operacije u blizini mesta Kfar Tebnit na jugu Libana. Među poginulima je i 32-godišnji potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon, komandant 52. bataljona 401. oklopne brigade.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su američki i iranski zvaničnici potpisali početni sporazum čiji je cilj okončanje sukoba s Iranom. Prema odredbama privremenog dogovora, obe strane i njihovi saveznici trebali bi da obustave sve vojne aktivnosti, uključujući i one u Libanu.

- Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora celom svetu jasno da stavi do znanja da se o krvi naših sinova i bezbednosti naših građana ne može pregovarati. Ceo Liban mora da gori - poručio je Ben-Gvir.

On je i ranije izazivao kontroverze. U maju je objavio snimak na kojem ismeva aktiviste međunarodne inicijative Global Sumud Flotilla, koji su pokušavali da dopreme humanitarnu pomoć u Pojas Gaze.

Na snimku se vidi kako Ben-Gvir grdi pritvorene aktiviste i maše velikom izraelskom zastavom dok oni kleče vezanih ruku.

- Dobrodošli u Izrael, mi smo ovde gospodari - govori Ben-Gvir na snimku.

Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu tada je izjavio da način na koji je Ben-Gvir postupao prema aktivistima "nije u skladu s izraelskim vrednostima i normama".

Potpukovnik Ben Simhon imao je suprugu i dve ćerke. Poticao je iz porodice sa dugom vojnom tradicijom. On i četvorica njegove braće služili su u 401. brigadi, dok je još jedan brat bio pripadnik brigade Golani.

Njegova supruga služi kao borbena oficirka u Korpusu za borbeno prikupljanje obaveštajnih podataka i graničnu odbranu.

Kibuc Beit Hašita, iz kog je Ben Simhon poticao i koji je godinama poznat po velikom broju stanovnika koji služe u izraelskoj vojsci, u saopštenju je naveo da je "potpukovnik Dor preuzeo komandu nad bataljonom kada je to bilo potrebno, u jednom od najtežih perioda ratovanja".