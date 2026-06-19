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Policija od sinoć traga za nestalom tromesečnom bebom u Reningenu, u nemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg.

U potragu su uključeni psi tragači i helikopteri. 

Prema izveštajima, potraga je počela kasno sinoć.

- Trenutno nemamo konkretne tragove o tome gde se nalazi tromesečni dečak - rekao je portparol policije u petak ujutru.

Nekoliko sati ranije, parking supermarketa Reve u ulici Vajl der Šteter u Reningenu bio je zatvoren

Psi i helikopteri uključeni u potragu

Policijske jedinice, timovi pasa za potragu i spasavanje iz celog Baden-Virtemberga, lokalne kancelarije Crvenog krsta, Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) i vatrogasne službe sada su stigle na lice mesta.

U potrazi za nestalom bebom učestvuju i policijski helikopter i nekoliko dronova.

(Kurir.rs/Bild)

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