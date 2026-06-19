Planeta
NESTALA TROMESEČNA BEBA, DIGNUTI HELIKOPTERI: Čudna scena na parkingu supermarketa, opšta uzbuna u Nemačkoj
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Policija od sinoć traga za nestalom tromesečnom bebom u Reningenu, u nemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg.
Prema izveštajima, potraga je počela kasno sinoć.
- Trenutno nemamo konkretne tragove o tome gde se nalazi tromesečni dečak - rekao je portparol policije u petak ujutru.
Nekoliko sati ranije, parking supermarketa Reve u ulici Vajl der Šteter u Reningenu bio je zatvoren.
Psi i helikopteri uključeni u potragu
Policijske jedinice, timovi pasa za potragu i spasavanje iz celog Baden-Virtemberga, lokalne kancelarije Crvenog krsta, Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) i vatrogasne službe sada su stigle na lice mesta.
U potrazi za nestalom bebom učestvuju i policijski helikopter i nekoliko dronova.
(Kurir.rs/Bild)
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