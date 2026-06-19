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Tridesetogodišnji muškarac sa poteškoćama u razvoju, uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva nakon užasnog incidenta koji se juče dogodio oko podneva, a zbog kojeg je jedno dete ostalo u kritičnom stanju.

Tragedija se dogodila u zoološkom vrtu "Johnsons of Old Hurst" u Kembridžširu. Naime, trogodišnji dečak je bačen u prostor s krokodilima. Prema novim informacijama, on se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju.

Osumnjičeni muškarac s poteškoćama u razvoju je u zoo vrtu bio u pratnji staratelja.

Ističe se kako se ne veruje da su osumnjičeni i dete bili u bilo kakvom međusobnom odnosu.

Dete je hitno prebačeno u bolnicu, gde se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju i navodno ima prelom karlice i ruke nakon pada.

Zahvaljujući hrabrosti supruge vlasnika zoološkog vrta, Trejsi Džonson, koja je skočila u ograđeni prostor, dete je spaseno pre nego što je došlo do tragedije.

- Navodno je supruga vlasnika zoološkog vrta, Trejsi Džonson, skočila u ograđeni prostor da spasi dete.

Dodali su da "krokodil nije stigao do dečaka" i da je "neko uspeo da ga izvuče iz vode".

- Moglo je biti mnogo gore, ali ima ozbiljne povrede od pada. Nijedna povreda nije od krokodila, hvala Bogu.

Jedan stanovnik sela rekao je da je video uplakano osoblje kako se grli nakon incidenta, opisujući situaciju kao "užasnu".

Posetiteljka Amelija Foster rekla je da su ona, njen partner i sin ispraćeni ka izlazu, dodajući da su policija, hitna pomoć i osoblje "izuzetno profesionalno reagovali". Zvezde zoološkog vrta su nilski krokodili, koji mogu narasti do 4,8 metara dužine.

Meštanin Majk Aničeli (52), koji živi u blizini i posećuje zoološki vrt sa decom i on je rekao da "neki delovi vrta imaju staklene panele za posmatranje."

- Takođe postoji ograda visoka oko 1,2 metra duž staze, tako da je praktično nemoguće da neko slučajno upadne. Delovalo je veoma bezbedno. Krokodil je 4,5 metra ispod. Osoblje je takođe nadgledalo prostor.

Posle incidenta koji se dogodio juče u 13:30 sati, zoološki vrt je objavio saopštenje Trejsi i njenog supruga Endija. Naveli su da su njihove "misli i molitve sa dečakom i njegovom porodicom".

- Iz poštovanja, naša tropska kuća biće zatvorena do daljeg. Ostatak zoološkog vrta ostaje otvoren.

- U ovoj fazi razgovaramo sa ljudima koji su bili u zoološkom vrtu u trenutku ovog uznemirujućeg incidenta kako bismo razjasnili okolnosti. Ne verujemo da se uhapšeni muškarac i dete poznaju. Policajci pružaju podršku porodici dečaka u bolnici - rekla je detektivka Veriti Meken.

Hitna služba Istočne Engleske saopštila je da je helikopter hitne pomoći pozvan na lice mesta, ali je dečak prevezen kolima u bolnicu Adenbruk u Kembridžu.

Lokalni poslanik konzervativaca Ben Obese-Džekti rekao je da se policijska istraga tretira kao kritični incident. Zoološki vrt se prostire na 12,5 hektara šume i 320 hektara livada.

U njemu živi više od 100 životinja - od lavova i tigrova do goveda i jelena. Postao je prva farma krokodila u Britaniji 2006. godine. Endi se zaljubio u aligatore tokom putovanja na Floridu i usvojio ih nekoliko od privatnog kolekcionara.

Zoološki vrt je bio prikazan u ITV emisiji "Britain’s Tiger Kings" sa Rosom Kempom. Krokodili žive u "tropskoj kući", staroj štali za krave, i uglavnom se koriste za uklanjanje uginule stoke.

Dva velika bazena sadrže nilske i sijamske krokodile, sa imenima poput Kadles, Kises i Romeo. Postoje i delovi za aligatore i kajmane.