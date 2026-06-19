Slušaj vest

- Putin postaje slab. Slabi politički, na bojnom polju i fizički i zato bi mogao da pojača napade na nas, na naš narod, raketama i dronovima. Molimo vas da koristite skloništa. Molim vas, zaista vas molim - upozorio je Zelenski.

On je sumirao rezultate sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (poznatog i kao "Ramštajn format"), napominjući da je Ukrajina dobila potvrdu od devet zemalja u vezi sa programom Prioritetne liste zahteva Ukrajine (PURL), inicijativom SAD i NATO-a u okviru koje evropske članice NATO-a kupuju američko oružje za Ukrajinu, u vrednosti od više od milijardu američkih dolara. EU će takođe pooštriti sankcije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Zelenski je rekao da ukrajinski partneri razumeju da Putin nema nameru da se zaustavi i da su sve njegove izjave o želji za mirom laž. Istovremeno je napomenuo da je Ukrajina spremna za pregovore u potrazi za mirom, uprkos svemu.

- Putin želi da sve ovde izgori i on je nepromišljen, partneri to mogu da osete. Ukrajina je spremna za pregovore s njim uprkos tome - rekao je Zelenski.

1/16 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu, zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, pravoslavna svetinja iz 11. veka Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Danylo Antoniuk/AP

- Ali Evropa mora u potpunosti da se uključi kako bismo imali snažan stav. Potpuno uključivanje u sankcije, bez izuzetaka. O konfiskaciji, bez izuzetaka i o finansiranju Ukrajine takođe - dodao je Zelenski.

Dana 18. juna, ukrajinski dronovi probili su višeslojnu protivvazdušnu odbranu Moskve i pogodili moskovsku rafineriju nafte u Kapotnji, izazvavši veliki požar u postrojenju. Ruski mediji su napad opisali kao najveći u poslednje dve godine.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Rusiju Foto: screenshot X