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Jedan pecaroš je pozvao policiju nakon što je ugledao grupu muškaraca na plaži Istni u Portsmutu, u grofoviji Hempšir u Engleskoj. Fotografije prikazuju muškarca u beloj majici kako drži pušku. Na pušci je bio postavljen teleskopski nišan.

Naoružane policijske jedinice brzo su stigle na lice mesta i opkolile muškarce koji su u nedelju uveče postavili kamp na stenama iznad luke Langston. Policija je uhapsila dvojicu muškaraca, a kasnije je potvrđeno da je puška bila er-soft oružje.

- Bili smo prilično zabrinuti. Nismo znali da li je pravo oružje ili nije - rekao je jedan od očevidaca.

- Poziv smo primili nešto pre 20:50 časova u nedelju, 14. juna. Prijavljeno je da se grupa muškaraca nalazi sa oružjem na plaži Istni u Sautsiju. Policijski službenici su izašli na teren i utvrdili da je reč o er-soft pušci. Uhapšeni su 24-godišnji muškarac iz Sautemptona i 23-godišnji muškarac iz Romzija. Njima je naknadno izrečeno upozorenje zbog posedovanja vazdušnog oružja na javnom mestu - rekla je portparolka policije Hempšira.

(Kurir.rs/The Sun)

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