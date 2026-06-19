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Jedan pecaroš je pozvao policiju nakon što je ugledao grupu muškaraca na plaži Istni u Portsmutu, u grofoviji Hempšir u Engleskoj. Fotografije prikazuju muškarca u beloj majici kako drži pušku. Na pušci je bio postavljen teleskopski nišan.

Naoružane policijske jedinice brzo su stigle na lice mesta i opkolile muškarce koji su u nedelju uveče postavili kamp na stenama iznad luke Langston. Policija je uhapsila dvojicu muškaraca, a kasnije je potvrđeno da je puška bila er-soft oružje.

- Bili smo prilično zabrinuti. Nismo znali da li je pravo oružje ili nije - rekao je jedan od očevidaca.