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Endi Bernam, doskorašnji gradonačelnik Mančestera i novoizabrani poslanik, izjavio je nakon glasanja koje mu je obezbedilo povratak u britanski parlament da vladajući laburisti imaju "poslednju šansu za promenu".

Ubedljiva pobeda na vanrednim izborima u Mejkerfildu otvorila je Bernamu put da izazove premijera Kira Starmera za mesto lidera stranke i stane na čelo i Laburističke partije i vlade.

Bernam je kazao da bi njegova pobeda mogla da označi "prekretnicu" za zemlju, a Starmer je poručio da će se kandidovati u bilo kakvom nadmetanju za novog lidera.

- Neću odustati - rekao je aktuelni predsednik vlade Velike Britanije.

Bernam može da pobedi Faraža za razliku od Starmera

Desničarska stranka Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo osvojila je drugo mesto na vanrednim izborima u Mejkerfildu.

Iz partije na čijem čelu je kontroverzni evroskeptičar Najdžel Faraž, jedan od ključnih političara koji su doveli do Bregzita pre tačno dexset godina i već duže vreme je viđen kao budući premijer, poručeno je da su ljudi "glasali za Bernama kako bi se osiguralo da će premijer biti smenjen".

Bernam je u Mejkerfildu ubedljivo trijumfovao, osvojivši 55 odsto podrške, a razlika u odnosu na Faražovog kandidata bila je više od 9.000 glasova.

1/11 Vidi galeriju Endi Bernam, poslanik britanskih laburista i bivši gradonačelnik Mančestera Foto: Ian Hodgson/AP, Jon Super/AP, Peter Byrne/PA

Ono što je još važnije je to da je Bernam pobedio na području na kojem je Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo na lokalnim izborima nedavno pobedila sve laburističke kandidate, čime je pokazao da za razliku od Starmerovih ljudi može da porazi Faražovu stranku.

Starmer je čestitao Bernamu na "veoma dobroj pobedi", ali je o mogućnosti trke za novog lidera vladajuće partije rekao i da "ne misli da je dobro za zemlju da upadne u haos".

On je pozvao laburista da se "ujedine" uoči predstojećih izbora za novog gradonačelnika Mančestera.

Britanski medijski servis podseća da se Bernam već dva puta u poslednjih 16 godina bezuspešno kandidovao za najvišu funkciju u stranci.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Dve neuspešne kandidature za lidera laburista

Bernam se 2010, nakon što je premijer Gordon Braun podneo ostavku zbog poraza laburista na parlamentarnim izborima, prvi put kandidovao za lidera partije.

Tada je izgubio od Eda Milibanda, ali je narednih pet godina proveo gradeći uticaj među običnim članovima stranke.

Ponovo je pokušao 2015, ali ga je tada pobedio Džeremi Korbin.

1/14 Vidi galeriju Najdžel Faraž, predsednik stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (bivša Bregzit partija) Foto: Jordan Pettitt/PA, Thomas Krych/AP, NEIL HALL/EPA

Bernamovi kritičari su tvrdili da su mu se stavovi menjali u zavisnosti od toga kako duvaju politički vetrovi u tom trenutku, kako bi osigurao najbolje šanse za uspeh.

Foto: Profimedia

On je pre jedne decenije bio pristalica ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji tokom kampanje uoči referenduma o Bregzitu, a nakon što je London napustio evropski blok izrazio je želju da za života vidi ponovni ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u EU.