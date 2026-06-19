TRAMP: "MELONI ME MOLILA DA SE SLIKAM S NJOM, BILO MI JE ŽAO" Italijanska premijerka BESNA, odgovorila mu je žestoko, bez dlake na jeziku! (FOTO/VIDEO)
Predsednik SAD, Donald Tramp danas je u emisiji "Aria che Tira" na televiziji La7 izjavio da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "molila" da se fotografiše s njom na ovonedeljnom samitu G7.
Na početku intervjua, Tramp je odmah usmerio razgovor na Meloni, upitavši: "Kako je vaša premijerka?"
- Šta je rekla kada se sastala sa mnom? Verovatno je srećna što sam razgovarao s njom - dodao je.
- Nisam morao da razgovaram s njom. Ne znam šta bih rekao. Molila me je da se fotografišem s njom. Toliko je želela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali bilo mi je žao - rekao je Tramp.
Meloni je ranije bila bliska Trampova saveznica i jedina evropska liderka pozvana na njegovu inauguraciju prošle godine.
Odnosi su zahladneli kada je italijanska vlada na početku rata s Iranom odbila američki zahtev za korišćenje vazduhoplovne baze na Sicilijiza izvođenje napada tokom sukoba. Tramp je optužio Italiju da nije od pomoći i poručio "da se Meloni promenila".
Ubrzo nakon toga, Meloni je Trampu odgovorila snimkom na Instagramu, optužujući američkog predsednika da je sve izmislio, rekavši da je "zapanjena" .
- Ne znam zašto se predsednik Sjedinjenih Američkih Država tako ponaša prema svojim saveznicima, nije ovo prvi put da se to događa. Mogu samo reći da mi je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada, prema neprijateljima Sjedinjenih Američkih Država, prema kojima se odnosi mnogo popustljivije, ali jednu stvar mora da zapamti: Italija i ja nikada ne preklinjemo - poručila je.
U međuvremenu, kako italijanski mediji prenose, vicepremijer Italije i ministar spoljnih poslova, Antonio Tajani je otkazao planiranu zvaničnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama.
(Kurir.rs/Corriere della Sera/Preneo: V.M.)