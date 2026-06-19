Slušaj vest

Predsednik SAD, Donald Tramp danas je u emisiji "Aria che Tira" na televiziji La7 izjavio da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "molila" da se fotografiše s njom na ovonedeljnom samitu G7.

Na početku intervjua, Tramp je odmah usmerio razgovor na Meloni, upitavši: "Kako je vaša premijerka?"

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

- Šta je rekla kada se sastala sa mnom? Verovatno je srećna što sam razgovarao s njom - dodao je.

- Nisam morao da razgovaram s njom. Ne znam šta bih rekao. Molila me je da se fotografišem s njom. Toliko je želela da se slika sa mnom. Ne bih to prihvatio, ali bilo mi je žao - rekao je Tramp.

Meloni je ranije bila bliska Trampova saveznica i jedina evropska liderka pozvana na njegovu inauguraciju prošle godine.

Odnosi su zahladneli kada je italijanska vlada na početku rata s Iranom odbila američki zahtev za korišćenje vazduhoplovne baze na Sicilijiza izvođenje napada tokom sukoba. Tramp je optužio Italiju da nije od pomoći i poručio "da se Meloni promenila".

Ubrzo nakon toga, Meloni je Trampu odgovorila snimkom na Instagramu, optužujući američkog predsednika da je sve izmislio, rekavši da je "zapanjena" .

1/10 Vidi galeriju Makron pokazuje Versaj Trampu Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images, Julia Demaree Nikhinson/AP

- Ne znam zašto se predsednik Sjedinjenih Američkih Država tako ponaša prema svojim saveznicima, nije ovo prvi put da se to događa. Mogu samo reći da mi je žao što nema istu odlučnost prema neprijateljima Zapada, prema neprijateljima Sjedinjenih Američkih Država, prema kojima se odnosi mnogo popustljivije, ali jednu stvar mora da zapamti: Italija i ja nikada ne preklinjemo - poručila je.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House