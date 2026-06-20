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Visoka zvaničnica Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Mari Rozelin Belizer izjavila je danas da je 75 lekara u Demokratskoj Republici Kongo zaraženo ebolom, kao i da je 17 njih umrlo od početka epidemije.

Ona je to rekla na konferenciji za novinare putem video-linka iz Demokratske Republike Kongo, preneo je Rojters.

Epidemija ebole na istoku Konga, u kojoj je do sada preminulo 192 osoba, još nije dostigla vrhunac i mogla bi da traje do godinu dana, izjavio je u utorak koordinator operacija Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Bruno Mišon.

U Kongu je prijavljeno više od 800 slučajeva obolelih od retkog soja virusa koji izaziva ebolu za koji nema vakcine, a do sada su preminule 192 osobe.

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