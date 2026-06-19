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Talibanisu naredili opsežnu zabranu korišćenja pametnih telefona za državne službenike, što bi, prema mišljenju pojedinih analitičara, moglo da bude uvod u mnogo šira ograničenja koja bi se odnosila na celokupno stanovništvo.

Prema naredbi koju su izdali talibanski vojni sudovi, a u koju je "Gardijan" imao uvid, zabrana je trebalo da stupi na snagu ove nedelje. Njome se zabranjuje korišćenje mobilnih telefona "višim i nižim zvaničnicima, običnim mudžahedinima i pomoćnom osoblju".

Na jednom snimku objavljenom na internetu vidi se talibanski zvaničnik kako, po svemu sudeći, čita naredbu o zabrani upravo sa svog mobilnog telefona, dok druga osoba istovremeno razbija telefone.

- Ako neko bude koristio mobilni telefon, uređaj će mu biti razbijen, a protiv prekršioca će biti primenjene zakonske i šerijatske kazne.

Dodaje se da su izuzeci mogući jedino uz pisanu dozvolu vrhovnog talibanskog vođe Hibatulaha Akhundzadea.

Prema izveštajima i izvorima iz Avganistana, zabrane se sprovode na različite načine. U nekim područjima odnose se samo na državne službenike, dok su u pojedinim gradovima i provincijama proširene i na žene, civile, zdravstvene radnike, nastavnike i učenike.

- Mnogo toga se događa na lokalnom nivou, u zavisnosti od toga šta je odlučio pojedini lokalni zvaničnik. Ali moguće je i da je reč o pripremi za potpunu zabranu i da za sada samo ispituju reakcije - izjavio je analitičar koji prati situaciju u Avganistanu.

Zabrana dolazi nakon sve intenzivnijih pokušaja talibana da Avganistan potpuno odseku od globalnog interneta. Vlasti su u septembru naredile dvodnevno gašenje internetske mreže, što su neodređeno opravdale brigom zbog pornografije. U naredbi je navedeno da je cilj bio "sprečavanje nemorala".

Analitičar smatra da je tadašnja odluka doneta naglo i bez razmišljanja o posledicama. Trgovina širom zemlje bila je zaustavljena, a poremećen je rad hitnih službi i vazdušnog saobraćaja.

- Privatni sektor bio je u panici, bankarski sektor takođe, pa čak i njihovi ljudi iz bezbednosnog aparata i kancelarije vrhovnog vođe. Shvatili su da nisu dobro promislili odluku, pa su internet ponovo uključili - rekao je.

Iza najnovije zabrane verovatno stoji nekoliko razloga. Jedan od njih su protesti koji su izbili u zapadnom gradu Heratu nakon što su talibani uhapsili žene i devojke zbog, kako su naveli, "nepravilnog nošenja hidžaba".

1/20 Vidi galeriju Avganistanski talibani Foto: EPA/STR, Facebook/Kristijan Iličić

Tokom protesta talibanske snage navodno su pucale na okupljene, pri čemu su poginule najmanje dve osobe. Prema rečima analitičara, upravo je taj događaj mogao dodatno da podstakne uvođenje ograničenja.

- Snimci koji su se pojavili nakon protesta u Heratu izazvali su veliku uzbunu. Pokušali su da kontrolišu situaciju. U početku su sve poricali i tvrdili da se ništa nije dogodilo. Ali onda su počeli da se pojavljuju snimci - naglasio je.

Ipak, talibani su zagovarali zabranu pametnih telefona i pre tih protesta. Razlozi uključuju strah od curenja informacija, kao i zabrinutost da korišćenje mobilnih telefona smanjuje produktivnost državnih službenika.

U provinciji Herat, na zapadu Avganistana, dvojica državnih službenika navela su da zabrana korišćenja pametnih telefona traje već mesecima.

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- Pre otprilike dva meseca rekli su nam da ne donosimo mobilne telefone na posao. Ja i nekoliko kolega to nismo shvatili ozbiljno. Oduzeli su nam telefone, a nakon što smo se pobunili, razbili su ih - ispričao je jedan od njih.

Talibani smatraju da ljudi "stalno gledaju u telefone umesto da rade svoj posao" i da pametnim telefonima nije mesto na radnom mestu, rekao je analitičar.

Drugi problem za talibanske vlasti predstavljaju brojna curenja informacija. Prema rečima analitičara, državni službenici često svojim telefonima fotografišu dokumenta ili snimaju sastanke, nakon čega ti materijali na ovaj ili onaj način dospevaju u javnost pre nego što ih odobri vrhovni vođa.

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Zaposleni koji gube vreme na internetu i odaju poverljive informacije nisu neuobičajen problem ni za jednu vlast. Razlika je, smatra analitičar, u načinu na koji talibani na to odgovaraju.