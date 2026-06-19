"predsednik je naš sluga, a ne cezar"

"predsednik je naš sluga, a ne cezar"

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Hanter Bajden izazvao je Donalda Trampa Mlađeg na borbu u kavezu tokom, kako se navodi, neobuzdane objave na društvenim mrežama u kojoj je napao UFC događaj "Freedom 250" na južnom travnjaku Bele kuće.

U tekstu, napisanom u formi pisma upućenog Džo Roganu, koji je rekao da bi svako ko je uvređen ovim spektaklom borilačkih sportova trebalo da "začepe usta", sin Džoa Bajdena je tvrdio da se time "skrnavi sveti prostor Bele kuće".

1/8 Vidi galeriju Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia, AP Matt Slocum, AP Jose Luis Magana

- Bela kuća ne pripada Donaldu Trampu. Ne pripada nijednom predsedniku. Pripada narodu - napisao je u dugom obraćanju.

- Tretirati je kao što je Cezar tretirao Koloseum je suprotno svemu za šta su se naši očevi osnivači borili. Ovo nije Rim. Predsednici nisu carevi koji dele hleb i igre za narod - naveo je, oslanjajući se na motiv Rimskog carstva.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp Junior Foto: Marko Karović

- Održavanjem događaja na južnom travnjaku on zapravo poručuje svima nama: "Ovo je moja kuća. Ja je posedujem. Radiću sa njom šta hoću. Napraviću koloseum i posmatrati borce kako se bore pod mojim nadzorom".

Iako je pohvalio Rogana i osnivača UFC-a Dana Vajta za stvaranje "istinske američke uspešne priče", kritikovao je nedeljni događaj u Beloj kući kao "prikaz imperijalne dominacije, a ne proslavu 250. godišnjice naše demokratije".

1/5 Vidi galeriju Baron Tramp sa dužom kosom na UFC događaju Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Bonnie Cash - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

- Predsednik je naš sluga, a ne naš Cezar - a zatim je predložio borbu u kavezu.