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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je danas da je ruska prestonica meta napada dronova, po treći put ove nedelje.

On je kazao da ruske snage protivvazdušne odbrane (PVO) odbijaju napad i da je više od 30 dronova oboreno prilikom prilaska gradu od podneva.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Sobjanjin je rekao da su službe za hitne slučajeve raspoređene na mesta gde su pali ostaci dronova,.

On je naveo da nisu prijavljene žrtve, povrede ili značajna šteta nastala usled napada.

Telegram kanal Exilenova+ objavio je video na kojem se vidi jedan dron kako preleće iznad grada, dok se PVO sistemi mogu videti kako napadaju vazdušnu metu.

- Operacija moskovske protivvazdušne odbrane, takozvane "kupole" Ruske Federacije. Možemo videti da tokom masovnih napada mogu da pogode samo stambene zgrade. Napadi na samu Moskvu moraju da se intenziviraju, lokalno stanovništvo treba da oseti realnost takozvane 'specijalne vojne operacije'“ - piše u objavi.

Samo dan ranije, 18. juna u ranim jutarnjim satima, veliki napad dronova bio je usmeren na Moskvu i okolnu Moskovsku oblast, a neki od njih su pogodili Moskovsku rafineriju nafte.

Sobjanjin je potvrdio da je nekoliko dronova pogodilo Moskovsku rafineriju nafte u okrugu Kapotnja, na oko 15 kilometara jugoistočno od Kremlja, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se nakon napada zahvalio raketnoj brigadi.