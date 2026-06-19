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Izrael i Hezbolah, koji podržava Iran, dogovorili su se o prekidu vatre koji počinje u petak u 16 ​​časova po lokalnom vremenu, rekao je visoki američki zvaničnik za Rojters, nakon što su se neprijateljstva između njih naglo pojačala tokom noći u Libanu.

- Hezbolah i Izrael su se dogovorili o prekidu vatre - rekao je zvaničnik, dodajući da su pregovarači SAD i Katara postigli dogovor uz pomoć Irana.

Intenziviranje nasilja u Libanu opteretilo je privremeni sporazum između SAD i Irana potpisan u sredu o okončanju šireg rata na Bliskom istoku.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Posredovali Katar, Iran i SAD

Novinska agencija je izvestila da su izvori rekli: "Čim smo dobili vest o primirju, primenili smo ga sa naše strane".

Nekoliko drugih medija, uključujući AP, AFP i Tajms of Izrael, citiralo je izvore koji potvrđuju primirje u Libanu, koje je navodno posredovano Katarom, Iranom i SAD.

Poslanik Hezbolaha ranije je rekao za Rojters da je Iran obavestio grupu da razgovori sa Vašingtonom ne mogu biti nastavljeni bez sprovođenja sveobuhvatnog prekida vatre.

Libansko ministarstvo zdravlja je saopštilo da je tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima u Libanu poginulo najmanje 18 ljudi, dok su četiri izraelska vojnika ubijena na jugu Libana u jednom od najsmrtonosnijih napada Hezbolaha tokom ovog rata.