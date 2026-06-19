ZAKLJUČCI SAMITA LIDERA EU: Ostaju posvećeni unapređivanju postepene integracije Unije i Zapadnog Balkana, u oktobru ponovo o proširenju
Lideri Evropske unije (EU) potvrdili su na samitu u Briselu da ostaju posvećeni unapređivanju postepene integracije EU i Zapadnog Balkana tokom samog procesa proširenja i dogovorili se da u oktobru održe stratešku raspravu o proširenju i reformama.
U svetlu novog zamaha u procesu proširenja i podsećajući na Deklaraciju iz Granade, Evropski savet će na sastanku u oktobru 2026.održati stratešku raspravu o proširenju i reformama, navodi se u zaključcima sa samita.
Dodaje se da Evropski savet pozdravlja održavanje Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, 5. juna koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja.
Podsećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savet ponavlja da će EU nastaviti da blisko sarađuje sa zemljama Zapadnog Balkana i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u EU.
Evropski savet ostaje posvećen unapređivanju postepene integracije između Evropske unije i regiona tokom samog procesa proširenja, na osnovu postignutih rezultata i na reverzibilan način, dodaje se u zaključcima objavljenim u Briselu.
(Kurir.rs/Beta)