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Lideri Evropske unije (EU) potvrdili su na samitu u Briselu da ostaju posvećeni unapređivanju postepene integracije EU i Zapadnog Balkana tokom samog procesa proširenja i dogovorili se da u oktobru održe stratešku raspravu o proširenju i reformama.

U svetlu novog zamaha u procesu proširenja i podsećajući na Deklaraciju iz Granade, Evropski savet će na sastanku u oktobru 2026.održati stratešku raspravu o proširenju i reformama, navodi se u zaključcima sa samita.

Dodaje se da Evropski savet pozdravlja održavanje Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, 5. juna koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja.

1/9 Vidi galeriju Samitu EU o Rusiji i Ukrajini prisustvaovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Omar Havana/AP, Geert Vanden Wijngaert/AP Pool, Marius Burgelman/AP

Podsećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savet ponavlja da će EU nastaviti da blisko sarađuje sa zemljama Zapadnog Balkana i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u EU.

Evropski savet ostaje posvećen unapređivanju postepene integracije između Evropske unije i regiona tokom samog procesa proširenja, na osnovu postignutih rezultata i na reverzibilan način, dodaje se u zaključcima objavljenim u Briselu.