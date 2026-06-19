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U ruskom gradu Penzi i okolini, policija i vojska sprovode masovne racije u kojima hapse muškarce i teraju ih da potpišu ugovor za odlazak u rat u Ukrajinu, izveštavaju ruski mediji "Govorit NeMoskva" i "Mediazona", kao i "Pokret prigovarača savesti" i projekat za ljudska prava "Idi u šumu".

"Hvataju mladiće i teraju ih da potpišu ugovor"

Prema dostupnim informacijama, racije se dešavaju u Penzi, Kamenki i Kuznjecku. Navodno, muškarci se prisiljavaju da potpišu ugovore sa ruskim Ministarstvom odbrane kako bi bili poslati na ratište u Ukrajini.

- U Penzi masovno hapse sve. Zaustavljaju automobile i javni prevoz, trpaju muškarce unutra i vode ih da potpišu ugovor. Racije su po celom gradu - rekao je jedan stanovnik Penze aktivistima iz projekta "Idi u šumu".

"Pokret prigovarača savesti" je takođe dobio nekoliko izveštaja o tome kako se u Penzi i regionu "mladići hvataju i prisiljavaju da potpisuju ugovore" sa ruskim oružanim snagama.

Jedan stanovnik Penze je za kanal "Mobilizacija" rekao da je "lov na muškarce" počeo još u januaru, ali da su racije intenzivirane poslednjih nedelja.

Kanal je takođe objavio video za koji tvrdi da prikazuje plačuće žene koje su blokirale kombi ispred vojnog odeljenja u Skladskoj ulici u Penzi, u kojem su im bili muževi, kako ih ne bi odveli.

- Znamo da ste ih tukli! Prokleti bili - viče jedna od njih.

Prethodni slučajevi otmice i mučenja

Činjenicu da se ljudi u regionu nasilno odvode u rat svedoče i komentari lokalnih stanovnika ispod objava na portalu "Nova alternativa".

Isti medij je objavio da su u novembru 2025. godine snage bezbednosti odvele Vladimira Podkovirkina, stanovnika Surska, iz njegovog doma da potpiše ugovor sa Ministarstvom odbrane.

U maju ove godine, Stanislav Vjalcin je navodno mučen u zgradi vojne uprave u Skladskoj ulici.

Publikacija "Astra" podseća na slučaj koji je objavila Anastasija Fomina. Ona se obratila šefu Istražnog komiteta Ruske Federacije povodom otmice i slanja na front njenog oca (58), koji je odveden iz svog doma u selu Ruski Kačim.

Prema njenim rečima, njen otac i drugi muškarci koji su se tog dana zatekli u vojnoj kancelariji bili su pod pritiskom primorani da potpišu ugovor. Već sledećeg dana poslati su u Rostovsku oblast.

Zvanična izjava vlasti

Regionalna kancelarija Rosgvardije izdala je juče saopštenje u kojem se navodi da su sproveli "međuresornu raciju". Tvrde da su proverili 80 vozača i otkrili devet ruskih državljana koji se nisu registrovali u vojsci.

Navodno su dobili pozive da se jave u vojnu kancelariju. Najavili su da će se takve racije sprovoditi "sistematski u svim delovima oblasti".

Analitičari o ruskim gubicima i resursima

Ranije ovog meseca, generalni sekretar NATO-a Mark Rute rekao je da Rusija trpi "apsolutno zapanjujuće" gubitke u Ukrajini, koji, kako je rekao, prelaze 30.000 vojnika mesečno.

- To znači da gube više ljudi u jednom mesecu nego što je Sovjetski Savez izgubio u desetogodišnjem ratu u Avganistanu 1980-ih - rekao je Rute. Upozorio je mlade Ruse da će verovatno poginuti ako pristanu da učestvuju u ratu.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Američki institut za proučavanje rata (ISW) je u izveštaju naveo da ruski resursi za vođenje rata nisu neograničeni, kako je ruski predsednik Vladimir Putin pokušao da prikaže.

Analitičari veruju da se Putin suočava sa potrebom da obnovi svoje snage, izbegavajući opštu mobilizaciju.