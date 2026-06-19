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Britanski sud osudio je danas dvojicu muškaraca na dve i sedam godina zatvora zbog paljenja imovine povezane sa premijerom te zemlje Kirom Starmerom.

Istragom je utvrđeno da je naručilac tog nedela verovatno neko iz Rusije, odnosno organizacija pod imenom "El Mani" (El Money).

Na kaznu od sedam godina osuđen je 22-godišnji državljanin Ukrajine Roman Lavrinovič, a na dve 27-godišnji državljanin Rumunije Stanislav Kapriuc.

Muškarci su ciljali automobil i dve nekretnine povezane sa Starmerom tokom tri noći u maju 2025. godine po naređenju naručioca, odnosno organizacije "El Mani".

Kapriuc je navodno bio posrednik u zločinu, zadužen za olakšavanje plaćanja i obučavanje nekoga da snima požare.

Sudija Nil Garnam je za Lavrinoviča rekao da je za grupu "El Mani" bio "korisni idiot i budala kojom se može lako manipulisati".

Policijski zvaničnici tvrde da incident od maja prošle godine odgovara akcijama koje Rusija podržava i koje ruske službe izvode u Velikoj Britaniji.

Na osnovu dokaza, koje prikuplja policija, pretpostavlja se da "El Mani", ukoliko je jedna osoba, govori ruski i da se verovatno nalazi u Rusiji.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Zapadni zvaničnici tvrde da Rusija izvodi kampanju sabotaža protiv evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

Britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova nazvalo je podmetnute požare "gnusnim napadom" i saopštilo da su odgovorni izvedeni pred lice pravde.

"El Mani" je Lavrinoviča regrutovao preko interneta i poslao mu detaljna uputstva, uključujući lokacije meta i kako da meša zapaljive tečnosti iz prodavnice gvožđarske robe, navodi se u istrazi.

U napadima nije bilo povređenih niti veće štete.

Poruke pronađene na Lavrinovičevom telefonu pokazale su da je on govorio i o drugim vandalskim delima koje je počinio za novac, poput farbanja vetrobranskih stakala automobila u crno i postavljanja antiislamskih plakata u većinski muslimanskim delovima Londona.