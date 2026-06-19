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Prizori katastrofalne eksplozije u velikoj rafineriji nafte Kapotnja južno od Moskve obišli su planetu, ali novi video-snimci donose preokret: iako se prvenstveno verovalo da je reč o uspešnom ukrajinskom udaru, najnoviji dokazi sugerišu da su Rusi sami sebi uništili ključno postrojenje, piše austrijski Kronen Cajtung.

Novi snimak

Snimci koje su na Telegramu objavili ruski vojni blogeri razotkrivaju potpuno neuspešan pokušaj odbrane neba iznad rafinerije.

Na video-snimcima se vidi ukrajinski dron kako se približava energetskoj infrastrukturi. Ruska odbrambena raketa, ispaljena sa zemlje, promašila je letelicu, napravila nagli i oštar manevar, a zatim punom snagom udarila direktno u skladište nafte. Usledio je razoran udar usled kojeg se višetonski kupolasti krov rezervoara bukvalno podigao u vazduh.

Analitičari veruju da je u pitanju fatalna greška vojnika opremljenih prenosnim raketnim sistemima zemlja-vazduh (tzv. PNPADS), koji su raspoređeni širom Moskve kako bi sa zemlje presretali niskoleteće ciljeve.

Saobraćajni kolaps i pretnja energetskom krizom

Ovo je već drugi ozbiljan udarac za istu rafineriju u samo nedelju dana.

Učestali ukrajinski napadi na ruska energetska postrojenja ozbiljno pogoršavaju krizu sa gorivom u zemlji. Prema rečima insajdera, Rusija, inače treći najveći proizvođač nafte na svetu, biće primorana da ovog meseca uvozi benzin morskim putem kako bi izbegla potpunu nestašicu.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu Foto: Pritnscreen

Napad je momentalno paralisao rusku prestonicu: Saobraćaj na moskovskoj obilaznici u blizini rafinerije je potpuno obustavljen, svi letovi na moskovskim aerodromima su suspendovani iz bezbednosnih razloga, a na aerodromu Šeremetjevo ljudi su u panici evakuisani u podzemne parking garaže.

Šok za Moskovljane

Za stanovnike Moskve ovaj incident je predstavljao bolno otrežnjenje. Iluzija da je rat u Ukrajini daleki sukob koji ih se ne tiče nestala je u plamenu pred njihovim očima. Društvene mreže preplavili su snimci panike uz viralnu rečenicu: "Cela Moskva gori! Sve gori!"

Početni šok brzo je prerastao u otvoren bes usmeren prema sopstvenoj protivvazdušnoj odbrani u koju su uložene milijarde:

"Nema sirene, nema upozorenja preko aplikacije. Saznajete šta se dešava tek kada komšije počnu da vrište", glasio je jedan od popularnih komentara.

Dodatni gnev javnosti izazvao je loš tajming za Kremlj. Dok je nad prestonicom padala "crna kiša" čestica čađi, Vladimir Putin se nalazio na samitu ASEAN-a u Kazanju, gde je držao govore o ekonomiji i "multipolarnom svetskom poretku", uopšte ne pominjući napad.

Internet su odmah preplavile cinične fotomontaže nasmejanog predsednika pored zapaljene rafinerije, uz ciničnu šalu: "Zašto PVO nije radila? Zato što ih je Putin poveo sa sobom u Kazanj".

Najava nove eskalacije

Dok provladini ruski blogeri besno zahtevaju hitno kažnjavanje svih građana koji snimaju i objavljuju posledice napada, zvaničnici najavljuju radikalizaciju sukoba.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Putin odlučan da uzvrati novim "masovnim napadima" i da će ruska vojska nastaviti to da radi.