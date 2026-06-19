U Albaniji, na plaži Tale, dve maloletne devojčice su se udavile. Njihova tela su izvučena, a policija ispituje okolnosti tragedije.
Planeta
UDAVILE SE DVE DEVOJČICE NA JADRANU Stravična tragedija: Ušle u vodu na mestu gde nema spasilaca, policija zatvorila rejon
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Velika tragedija se desila na plaži Tale, pored mesta Leže u Albaniji, gde su dve maloletne devoјčice izgubile život nakon što su se udavile u moru.
Prema preliminarnim informaciјama, žrtve, starosti 11 i 13 godina, nalazile su se u delu plaže bez nadzora, bez prisustva obezbeđenja ili spasilaca.
Sumnja se da su ušle u vodu i da nisu mogle da izađu.
Njihova tela su izvučena iz mora i poslata su u mrtvačnicu Regionalne bolnice Leža na dalje postupanje.
U međuvremenu, policiјa je stigla na lice mesta kako bi se u potpunosti razјasnili uzroci i okolnosti ovog tragičnog događaјa.
Kurir/Indexonline
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