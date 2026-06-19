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Velika tragedija se desila na plaži Tale, pored mesta Leže u Albaniji, gde su dve maloletne devoјčice izgubile život nakon što su se udavile u moru.

Prema preliminarnim informaciјama, žrtve, starosti 11 i 13 godina, nalazile su se u delu plaže bez nadzora, bez prisustva obezbeđenja ili spasilaca.

Sumnja se da su ušle u vodu i da nisu mogle da izađu.

Njihova tela su izvučena iz mora i poslata su u mrtvačnicu Regionalne bolnice Leža na dalje postupanje.

U međuvremenu, policiјa je stigla na lice mesta kako bi se u potpunosti razјasnili uzroci i okolnosti ovog tragičnog događaјa.

Kurir/Indexonline

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