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Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajni danas je objavio da je otkazao svoj put u SAD, planiran za 21-22. jun, posle izjava predsednika SAD Donalda Trampa da ga je premijerka Đorđa Meloni molila da se slika sa njim tokom samita G7.

"Ozbiljne i uvredljive reči predsednika Trampa upućene premijerki Đorđi Meloni vređaju celu Italiju", napisao je na mreži Iks Tajani koji je i potpredsednik italijanske vlade.

U Ministarstvu spojnih poslova kasnije danas Tajani je dodao da nikom nije dozvoljeno da uvredi Italiju kao što su to uradile SAD, prenela je italijanska agencija Ansa.

1/3 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni na samitu G7 u Francuskoj Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia, Thibault Camus/AP

Meloni je rekla za italijansku televiziju La7 da je zapanjena Trampovim komentarima, a on je, prema transkriptu koji je prenela ta televizija, rekao da je Meloni toliko jako želela sliku sa njim na samitu G7 i da se on složio samo zato što mu je bilo žao nje.

Tramp je takođe nagovestio da je Meloni moguće bila srećna što je on sa njom razgovarao, dodajući da "nije morao" s njom da razgovara.

Italijanska premijerka je rekla da je Tramp izmislio to što je rekao o njoj i da ni ona, ni Italija nikada ne mole.

"Ne znam zašto se predsednik SAD tako ponaša sa soptvenim saveznicima", rekla je kranje desničarska liderka na mreži Iks.

"Samo mogu da kažem da on ne pokazuje istu odlučnost sa neprijateljima Zapada, sa neprijateljima SAD, sa liderima prema kojima je umesto toga daleko prilagodljiviji", rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp kasnio na jutarnju sednicu završnog dana samita G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

Ona je na kraju samita G7 u Francuskoj govorlia da je klima bila vrlo pozitivna i da nije bilo ničeg lošeg između Trampa i drugih lidera.

Meloni se po Trampovom preuzimanju drugog mandata postavila kao most između Evrope i Trampove adminsitracije, ali taj odnos se pokvario tokom bliskoistočnog rata.

Tramp je osudio Meloni u aprilu kada je stala u odbranu pape Lava XIV koga je Tramp kritikovao zbog njegovih antiratnih stavova.Tramp je kritikovao Meloni i što nije pomogla SAD u ratu protiv Irana, što je po njegovom mišljenju trebalo da uradi u okviru NATO.