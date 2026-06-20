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Avganistanske vlasti saopštile su danas da je njihova vojska napala skrovišta islamističkih pobunjenika u dve pakistanske provincije, što je Islamabad demantovao.

Ministarstvo odbrane talibanske vlade Avganistana saopštilo je na Iksu (X) da su skrovišta u pakistanskim provincijama Balučistan i Hajber Pahtunhva, koje obe dele granicu sa Avganistanom, bila meta sinoćnjih napada avganistanskih vazdušnih snaga, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Nije precizirano o kakvom napadu se tačno radi.

"Ove baze, navodno korišćene u saradnji sa određenim neprijateljskim obaveštajnim krugovima za planiranje i organizovanje napada na Avganistan, prethodno su služile kao poligon za nekoliko smrtonosnih napada", saopštilo je avganistansko ministarstvo.

1/20 Vidi galeriju Avganistanski talibani Foto: EPA/STR, Facebook/Kristijan Iličić

Nema prijavljenih žrtava.

Pakistansko Ministarstvo informisanja negiralo je tvrdnje talibana i objavilo da je dron koji je preleto iz Avganistana oboren.

"Tvrdnje su lažne, kao i obično. Teroristički kampovi se zapravo nalaze, vode se i pod pokroviteljstvom su sa teritorije pod kontrolom avganistanskog talibanskog režima", navodi se u objavi pakistanskih vlasti na Iksu (X).

1/10 Vidi galeriju Pakistanska vojska Foto: Aimal ZAHIR / AFP / Profimedia, Abdul BASIT / AFP / Profimedia

Islamabad krivi Kabul da krije pobunjenike za koje tvrdi da planiraju napade u Pakistanu, dok avganistanski talibani negiraju optužbe i tvrde da je militantnost unutrašnji problem Pakistana.