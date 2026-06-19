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Bivša nastavnica biologije iz američke savezne države Džordžije, Maris Nikols (25), suočava se sa teškim optužbama za seksualne odnose sa šest učenika. Prema navodima iz sudskih dokumenata, nju su tinejdžeri, koji su saznali za njen nalog na platformi OnlyFans, ucenjivali kako bi iznudili bolje ocene.

Kancelarija šerifa okruga Daglas izdala je više od deset naloga za pretres u okviru ove opsežne istrage. Ovi nalozi obuhvataju uvid u profile Maris Nikols na mrežama Snapchat i OnlyFans, kao i telefone i podatke više učenika i njihovih porodica.

Hapšenja i teške optužbe

Nikols je prvobitno uhapšena u maju ove godine, nakon što je optužena za seksualni napad na jednog učenika, koji se navodno dogodio u ormaru jedne učionice i u parkiranom automobilu marke Hamer. Tada je puštena uz kauciju od 40.000 dolara.

Međutim, samo dve nedelje kasnije, bivša nastavnica je ponovo lišena slobode. Suočena je sa 11 novih optužbi, uključujući zlostavljanje dece, falsifikovanje dokaza i psihološku pripremu maloletnika za zlostavljanje (tzv. grooming), nakon što se pojavilo još pet novih tužilaca. Nova kaucija određena je na 74.000 dolara.

1/6 Vidi galeriju Maris Nikols Foto: Printscreen

Uznemirujući detalji iz istrage

Dokumenti do kojih je došla televizija WSB-TV i navodi lista Njujork Post otkrivaju niz šokantnih detalja:

Jedan od tužilaca, maloletni dečak, tvrdio je da je Nikols imala seksualni odnos sa njim u automobilu na terenu za golf, i to samo dan nakon što je navodno bila intimna sa prvim učenikom koji ju je prijavio.

Navodno postoji video-snimak na kojem je zabeležen intiman odnos sa učenikom, dok Nikols na sebi nosi džemper sa natpisom "Isus te voli". Takođe je optužena za slanje nepristojnih fotografija maloletnicima.

Nastavnica je tinejdžerima eksplicitno opisivala svoje seksualne fantazije koje su uključivale "davljenje, vikanje, šamanje i bičevanje".

Pored toga, sumnjiči se da je koristila seksualne igračke tokom video-poziva sa najmanje dvoje tinejdžera mlađih od 16 godina.

Policijski izveštaji pokazuju da je Nikols jednom od tinejdžera eksplicitno naredila da obriše sve poruke koje mu je slala i da laže istražitelje ako ga budu ispitivali o bilo kakvom zlostavljanju.

Foto: Printscreen

Reakcija škole i trenutni status

Tačan uzrast svih žrtava još uvek nije zvanično potvrđen, ali je poznato da su najmanje četvorica bili učenici srednje škole, gde je Nikols počela da radi u aprilu 2023. godine.

Naime, ona je prvobitno angažovana kao menadžerka fudbalskih operacija, da bi samo mesec dana kasnije preuzela i ulogu nastavnice biologije, obavljajući oba posla istovremeno.

Foto: Printscreen

Maris Nikols je udata i ima jedno dete, a trenutno se nalazi na slobodi nakon što je uplatila i drugu kauciju. Policija i dalje aktivno prikuplja dokaze, tražeći snimke nadzornih kamera sa terena za golf, kao i otiske prstiju i DNK profile dvojice učenika.

Odmah nakon izbijanja skandala, školska uprava je suspendovala nastavnicu, uklonila njen profil sa zvaničnog sajta i pokrenula internu istragu. U pismu upućenom roditeljima, školski sistem okruga Daglas je saopštio:

"Odmah po saznanju o navodnom nedoličnom ponašanju, okrug je pokrenuo istragu. Bezbednost učenika je naš najveći prioritet. Navedeno ponašanje je potpuno neprihvatljivo i predstavlja grubo kršenje profesionalnih standarda kojih svi zaposleni moraju striktno da se pridržavaju".