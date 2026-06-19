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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da daje beloruskom lideru Aleksandru Lukašenku nedelju dana da povuče rusku vojnu opremu iz područja blizu ukrajinske granice, upozoravajući da će ukrajinske snage delovati ako Minsk to ne učini.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa predsednikom Hondurasa Nasrijem Asfurom u petak, Zelenski je rekao da Lukašenkove ponovljene tvrdnje da ne želi da Belorusija bude uvučena u rat protivreče ulozi koju Belorusija nastavlja da igra u podržavanju ruske vojne kampanje.

"Kada gospodin Lukašenko kaže da ne želi da bude uvučen u rat, trebalo bi da bude iskren, barem prema svom narodu", rekao je Zelenski, prema Interfaksu-Ukrajina. "Nije on lično taj koji može biti uvučen u rat. Rusija može uvući celu zemlju u njega."

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Zelenski je podsetio da su ruske rakete lansirane sa teritorije Belorusije tokom početnih faza potpune invazije Moskve.

Ukrajinski lider je rekao da Rusija nastavlja da koristi teritoriju Belorusije kako bi olakšala napade na Ukrajinu i optužio Minsk da dozvoljava vojnu infrastrukturu koja pomaže u usmeravanju udara na civile.

"Na njegovoj teritoriji, duž dva regiona koja se graniče sa Ukrajinom, nalazi se oprema koja usmerava vatru na ukrajinsko stanovništvo — civile. Na tim tornjevima postoje relejni sistemi. Ako ne želi da bude u ovom ratu, neka ukloni tu opremu i isključi je."

Zelenski je rekao da bi jedna nedelja trebalo da bude dovoljna da Belorusija preduzme takve mere.

"Mislim da mu je jedna nedelja dovoljna da to uradi", rekao je. "Zašto jedna nedelja? Zato što svaki dan naši civili ginu zbog ovoga. Deca bivaju ranjena. Ako on to ne uradi, mi ćemo."

Zelenski optužio Belorusiju da podržava Rusiju kroz isporuke goriva

Predsednik je takođe optužio Belorusiju da nastavlja da podržava ratne napore Rusije kroz isporuke goriva. Rekao je da Belorusija ostaje jedan od glavnih dobavljača naftnih derivata koje koristi ruska vojska i tvrdio da Lukašenko ima moć da zaustavi te isporuke ako to želi.

"Činimo sve što je moguće da sprečimo Rusiju da prodaje naftu i snabdeva gorivom svoju vojsku", rekao je Zelenski.

"Danas je Lukašenko, Belorusija, jedan od glavnih dobavljača ruske vojske. Može li se ovo zaustaviti? Uveren sam da je to u njegovoj moći. To je nešto što on kontroliše."

1/4 Vidi galeriju Putin i Lukašenko Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin

Zelenski je dodao da će Rusija nastaviti da pokušava da uvuče Belorusiju dublje u rat, ali je rekao da Lukašenko razume da će Ukrajina odgovoriti na akcije koje ugrožavaju ukrajinske civile.

Lukašenko: "Neprihvatljivo da se rat između Ukrajine i Rusije prelije na teritoriju Belorusije"

U ponedeljak, 15. juna, Lukašenko je isključio mogućnost ulaska Belorusije u rat Rusije protiv Ukrajine, nazvavši svako prelivanje sukoba na teritoriju njegove zemlje apsolutno neprihvatljivim.

Lukašenko je zamoljen da odgovori na komentare Kijeva da Rusija planira da pokrene novu ofanzivu protiv Ukrajine sa teritorije Belorusije, što je on odbacio.

"Mnogo puta smo rekli da je apsolutno neprihvatljivo da se rat između Ukrajine i Rusije iz različitih razloga prelije na teritoriju Belorusije", rekao je Lukašenko, dodajući da je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"I iskreno vam kažem, mogu vam doslovno reći šta mi je ruski predsednik rekao", nastavio je, objašnjavajući da je pitanje rešeno. "Da, kaže on [Putin], razumemo da je ulazak Belorusije u rat, u bilo kom svojstvu, neprihvatljiv."