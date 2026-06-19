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Američki predsednik Donald Tramp je navodno pokazao promenu u stavu prema ratu u Ukrajini tokom nedavne posete Francuskoj povodom samita G7, kada je i zvanično potpisao Memorandum o razumevanju za kraj rata na Bliskom istoku sa Iranom, saznaje britanski "Economist" od pouzdanih anonimnih izvora. Postoji mogućnost uspostavljanja prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

Ukoliko bi se zaista dogodio prekid vatre, ograničila bi se zona "neprijateljstva" u reonu od 50 do 70 kilometara sa obe strane linije fronta. Nakon toga bi usledio sporazum koji bi bio proširen i obuhvatio bi više odredbi ako bi se prekid vatre poštovao.

Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Tramp je navodno blago promenio svoj stav prema ratu u Ukrajini nakon uspeha u pregovorima sa Iranom. Danas je trebalo da otpočnu pregovori o primeni i poštovanu potpisanog Memoranduma o razumevanju, ali je to odloženo iako je mir na snazi. 

Kako dalje navodi pomenuti britanski list, Ukrajina je obnovila nezvanični vid kontakta i komunikacije sa Rusijom.

Ukoliko bi se zaista dogodilo da se sklopi neki vid sporazuma između Ukrajine i Rusije, to bi pomoglo Trampu u međuizborima koji su zakazani za kasnu jesen.

(Kurir.rs/Mondo/Economist)

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