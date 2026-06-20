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Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas posle samita Evropske unije u Briselu da je potpuno bespredmetno da se raspravlja ko treba da predstavlja Evropu u eventualnim pregovorima sa Rusijom a da je smešno da se pozvanom osetila Velika Britanija koja čak nije članica, te da Poljska neće priznati ništa dogovoreno na takav način.

"Rasprava o tome ko treba da predstavlja EU je potpuno bespredmetna. I ranije se dešavalo da lideri 27 ili 28 zemalja zaboravljaju da imamo instrumente i procedure iz ugovora EU. Ja sam samo sada podsetio sve da ako neko želi da predstavlja svih 27 zemalja, tu je predsednik Evropskog saveta" kazao je Tusk na konferenciji za novinare u Briselu.

Poljski premijer naglasio je da ne mogu celu EU u pregovorima sa Rusijom da predstavljaju lideri Francuske ili Nemačke.

"Posebno je smešno što se Velika Britanija oseća pozvanom da pregovara u ime EU a nije ni njena članica. A nema ni nikakvog ozbiljnog razgovora o budućnosti Ukrajine bez učešća Poljske", rekao je Tusk.

Poljski premijer naglasio je da nema ništa protiv toga da se lideri članica EU ili i Velika Britanija sastaju trilateralno ili u raznim formatima ali da Poljska neće poštovati ono što bi se sa Rusijom dogovorilo bez učešća zvanične Varšave ili ako ne pregovara predsednik Evropskog saveta uz eventualno angažovanje visokog predstavnika za spoljnu politiku i ako treba Evropske komisije.

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"Nijedan od tih formata ne može da uzurpira celu EU. Poljska neće poštovati nikave dogovore postignute bez nje. Jer svako primirje i svi pregovori o miru tiču se i Poljske", rekao je premijer i dodao da za takav stav ima većinsku podršku, izmedju ostalih i italijanske premijerke Djordje Meloni.

Donald Tusk ne zamera predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti što je stupio u kontakt sa nekim zvaničnicima u Kremlju, mada je dodao da je trebalo da se posavetuje.

"Neki od Koštinih činovnika imali su neke kontakte sa činovnicima u Kremlju. Predsednik Kosta rekao je da nema govora ni o kakvim pregovorima, već da je to pokušaj da se uspostavi kanal za komunikaciju ako Evropa bude prisutna u nekim budućim pregovorima. Da ima postojeći kanal komunikacije. To nije prihvaćeno s entuzijazmom ali u najmanju ruku znamo da to što predsednik ES radi jeste u skladu sa ugovorima EU i u ime cele Unije", kazao je Tusk.