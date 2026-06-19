Opisujući njihov odnos kao "dobar", Tramp je rekao da može da kontroliše vojne aktivnosti Izraela u Libanu jer tamošnji zvaničnici rade ono što im on kaže
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TRAMP: SAD moraju da "pokažu malo razuma" Netanjahuu
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Američki predsednik Donald Tramp je rekao da Sjedinjene Države moraju da "pokažu malo razuma" izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu kada je u pitanju Liban.
Opisujući njihov odnos kao "dobar", Tramp je rekao da može da kontroliše vojne aktivnosti Izraela u Libanu jer tamošnji zvaničnici rade ono što im on kaže.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA
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Izrael insistira na kontroli južnih delova Libana i preti novim napadima ako se ne postigne dugoročni sporazum sa Hezbolahom i libanskim vlastima.
Tramp je, s druge strane, naglasio američku vojnu superiornost, napominjući da Sjedinjene Države obezbeđuju oružje i bombardere B-2, i tvrdio da bi bez njihove intervencije Izrael bio potpuno uništen.
(Kurir.rs/Indeks)
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