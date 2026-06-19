Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da Sjedinjene Države moraju da "pokažu malo razuma" izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu kada je u pitanju Liban.

Opisujući njihov odnos kao "dobar", Tramp je rekao da može da kontroliše vojne aktivnosti Izraela u Libanu jer tamošnji zvaničnici rade ono što im on kaže.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Izrael insistira na kontroli južnih delova Libana i preti novim napadima ako se ne postigne dugoročni sporazum sa Hezbolahom i libanskim vlastima.