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Američki predsednik Donald Tramp je rekao da Sjedinjene Države moraju da "pokažu malo razuma" izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu kada je u pitanju Liban.

Opisujući njihov odnos kao "dobar", Tramp je rekao da može da kontroliše vojne aktivnosti Izraela u Libanu jer tamošnji zvaničnici rade ono što im on kaže.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Izrael insistira na kontroli južnih delova Libana i preti novim napadima ako se ne postigne dugoročni sporazum sa Hezbolahom i libanskim vlastima.

Tramp je, s druge strane, naglasio američku vojnu superiornost, napominjući da Sjedinjene Države obezbeđuju oružje i bombardere B-2, i tvrdio da bi bez njihove intervencije Izrael bio potpuno uništen.

(Kurir.rs/Indeks)

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