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Predsednik Centralne izborne komisije (CIK) presudio je u petak da ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir mora da obriše veoma kontroverzan video-snimak koji je prošlog meseca objavio na društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako maltretira aktiviste privedene na flotili koja je plovila ka Gazi.

Zamenik predsednika Vrhovnog suda Noam Solberg, predsednik CIK-a, takođe je naredio krajnje desničarskom ministru da plati 23.000 šekela (6816 evra) kako bi pokrio sudske troškove povezane sa peticijom, koju je podneo Pokret za kvalitetnu vladu u Izraelu.

Solberg je utvrdio da video, koji prikazuje uniformisane pripadnike obezbeđenja i snimljen je unutar državnog objekta, predstavlja nezakonitu predizbornu propagandu uz korišćenje javne imovine.

Ben Gvir je sam objavio video na X sa natpisom "ovako dočekujemo pristalice terorizma", prikazujući ga kako sa oduševljenjem posmatra kako stotine stranih aktivista koji su presretnuti na brodovima koji su išli ka Gazi bivaju vezani i primorani da kleče na zemlji.

Postupak prema pritvorenicima izgledao je slično postupanju snaga bezbednosti sa najozbiljnijim teroristima u zatvorima koje nadgleda kancelarija Ben Gvira, što je takođe izazvalo optužbe za zlostavljanje.

Dok desetine vezanih aktivista kleče na zemlji, Ben Gvir je viđen kako maše velikom izraelskom zastavom i viče na hebrejskom: "Dobrodošli u Izrael! Mi smo ovde glavni!"

Takođe, on iz zvučnika otpeva "Hatikva", izraelsku himnu, i viče "Am Jisrael Haj" (Nacija Izraela živi) vezanom pritvoreniku koji pokušava da se svađa sa njim.

1/3 Vidi galeriju Itamar Ben Gvir pozirao pred palestinskim zatvorenicima i govorio da ih treba pobiti Foto: Printskrin

Ben Gvir takođe poziva čuvare u objektu da „ne budu uznemireni njihovim vriskovima“, jer se u pozadini čuje kako žena plače.

Oštre osude lidera širom sveta, ali i Netanjahua

Snimak je izazvao oštru osudu kako od strane širokog spektra stranih lidera, tako i iz celog izraelskog političkog spektra, uključujući premijera Benjamina Netanjahua i ministra spoljnih poslova Gideona Sara.

U saopštenju objavljenom u to vreme, Netanjahu je rekao da "način na koji se ministar Ben Gvir nosio sa aktivistima flotile nije u skladu sa izraelskim vrednostima i normama", dok ga je Saar javno kritikovao zbog toga što je "svesno naneo štetu našoj državi".

U roku od nekoliko sati od odluke CEC-a u petak, Ben Gvir je uklonio video sa svog X naloga, iako ministar nije objavio nikakav javni odgovor na odluku do trenutka štampanja.

Prema javnom emiteru Kan, komesar Izraelske zatvorske službe Kobi Jakobi, koji se smatra bliskim saveznikom Ben Gvira, dao je zeleno svetlo ministru da obiđe objekat u kome su aktivisti bili držani, kao i da su oni bili vezani, primorani da kleče na zemlji i da paradira okolo sa izraelskom zastavom i pušta hebrejsku muziku.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Međutim, zakoni u Izraelu eksplicitno zabranjuju upotrebu bilo kojih uniformisanih izraelskih oficira, uključujući vojnike IDF-a, policajce i pripadnike Izraelske zatvorske službe, u bilo kakvim predizbornim video snimcima.

Već u martu, Ben Gvir je upozoren od strane CIK-a zbog video snimaka koje je objavio na kojima se nalazi na policijskom čamcu i obilazi zatvorske objekte i naređeno mu je da ih ukloni sa svojih naloga na društvenim mrežama, što je izgleda i učinio.