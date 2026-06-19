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Tri osobe su povređene nakon što je voz metroa iskočio iz šina na istanbulskoj liniji Kadikoj-aerodrom Sabiha Gokčen tokom gužve uveče u petak zbog kvara na skretnici, javila je turska državna agencija Anadolija.

Povređeni putnici su poslati u bolnicu na lečenje, saopštila je Anadolija.

Putnici su evakuisani iz voza i prošli kroz tunel, dok su timovi hitne pomoći i medicinske pomoći poslati na mesto incidenta, takođe je javila Anadolija.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, putnici su pomagali jedni drugima da izađu iz vagona koji je iskočio iz šina, hodali su kroz metro, a neki su pokušavali da kontaktiraju prijatelje i porodicu putem telefona.