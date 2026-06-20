SUDARILA SE DVA PUTNIČKA VOZA! Teška nesreća, ima povređenih, na terenu hitne službe (VIDEO)
Britanska saobraćajna policija saopštila je u petak da reaguje na izveštaje o sudaru dva voza oko 100 kilometara severno od Londona, dok medijski izveštaji prenose da je u ovom teškom incidentu povređeno više osoba.
Video-snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje, kako se čini, prednji deo jednog voza zapetljan u zadnji deo drugog, dok se oba i dalje nalaze na šinama.
Služba hitne pomoći za istok Engleske saopštila je da je poslala brojne ekipe, uključujući i helikopter hitne pomoći, na mesto sudara na pruzi južno od Bedforda, i apelovala na građane da izbegavaju to područje.
Ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander navela je u objavi na mreži X da je "duboko zabrinuta" zbog izveštaja o sudaru.
Vatrogasno-spasilačka služba Bedfordšira saopštila je da su njene ekipe na mestu incidenta na pruzi odmah južno od Bedforda i takođe je pozvala javnost da se drži podalje.
Železnički operater East Midlands Railway saopštio je da do kraja dana neće moći da pokreće vozove ka Londonu i iz njega, dok je Thameslink naveo da su sve linije između Lutona i Bedforda blokirane zbog kvara koji je pod istragom.
(Kurir.rs/Rojters)