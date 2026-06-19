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Britanska advokatska komora danas je privremeno suspendovala glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda, inače advokata Karima Kama, dok ne bude doneta odluka u disciplinskom postupku protiv njega zbog optužbi da je imao neprikladan odnos sa jednom saradnicom.

Kan je prošle sedmice formalno udaljen sa dužnosti u Međunarodnom krivičnom sudu nakon što je nadzorno telo suda utvrdilo da se "ozbiljno" upustio u "nedolično ponašanje" i da je "ozbiljno prekršio svoje dužnosti" i preporučilo da on bude smenjen - o čemu će se odlučivati sledećeg meseca.

Kan (56) odlično odbacuje optužbe protiv sebe.

1/6 Vidi galeriju Karim Kan, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Foto: Peter Dejong/AP POOL, Peter Dejong/AP, Marwan Ali/AP

Međutim, odluka odbora za standarde advokatske komore koja reguliše rad advokata u Engleskoj i Velsu najnoviji je izazov za Kana.

Njemu je i administracija predsednika SAD Donalda Trampa uvela sankcije jer je podigao optužnice protiv izraelskih zvaničnika zbog rata u Gazi.

Skandal sa Kanom i optužbom za seksualne odnose sa saradnicom vukao se po Međunarodnom sudu dve godine.

AP-ova istraga je 2024. godine utvrdila, na osnovu dokumenata "zviždača", da je Kan navodno viđao tu ženu koja je radila u drugom odeljku suda, a onda ju je - premestio u svoju kancelariju.

Foto: Profimedia

Jedan diplomatski zvaničnik, koji je tražio anonimnost, kaže da su mnoge zemlje ubeđene u to da su optužbe na Kanov teret pokušaj da se zaustavi istraga ponašanja Izraela.

"To se desi kad krenete na prijatelje Sjedinjenih Država", rekao je taj zvaničnik.

Sud je 2024. izdao nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua, premijera Izraela, kao i njegovog bivšeg ministra odbrane, a zbog sumnje da su koristili "izglednjivanje kao metod ratovanja" time što su ograničili dotok humanitarne pomoći u Gazi i namerno gađale civile tokom izraelskog rata sa Hamasom.

Izrael te optužbe negira. SAD su pak uvele sankcije protiv Kana, i one otežavaju rad Međunarodnog krivičnog suda.