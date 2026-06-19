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Predsednik Poljske Karol Navrocki saopštio je večeras da je rešio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla, zato što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime Heroji Ukrajinske ustaničke armije.

Ta oružana frakcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepena Bandere, odredi koji su se borili u Drugom svetskom ratu protiv Crvene armije često saradjujući sa Hitlerovim nacistima, odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka ali i Čeha i Jevreja u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. prema procenama poljskih istoričara, ubili oko 100.000 pripadnika poljske manjine po selima.

"Odluka ukrajinskih vlasti da veliča Ukrajinsku ustaničku armiju (UPA) nije samo skandalozna i nerazumljiva već i razočaravajuća. Ona je udar ne samo na istorijsko pamćenje već i poverenje gradjeno godinama i tokom poslednjih meseci. Atak je na temelje pomirenja", objasnio je večeras Navrocki zašto je doneo odluku da Zelenskom oduzme orden.

Navrocki je naglasio da o Volinjskom masakru nema šta da se pregovara jer su odredi UPA pobili žitelje sela, čitave porodice, žene, decu, starce, civile a ne u borbama.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

"Želim da naglasim da ova odluka nije uperena protiv ukrajinskog naroda. Ne menja strateški smer poljske bezbednosne politike. Podržavali smo i podržavamo Ukrajinu jer znamo da ruska agresija predstavlja pretnju po Poljsku i celu Evropu", poručio je Navrocki.

Poljski predsednik upozorio je i da Ukrajina mora da se obračuna sa mračnim poglavljima svoje istorije pre nego što udje u Evropsku uniju.

"Ukrajina mora da bude svesna da ništa ne služi interesima Kremlja više nego sukob Ukrajinaca i Poljaka. Svaki spor o istorijskom pamćenju slabi naše narode i jača one koji bi hteli da izazovu razdor o pokore Evropu", rekao je Navrocki.

1/9 Vidi galeriju Karol Nawrocki Karol Navrocki Foto: PAWEL SUPERNAK/PAP

Poljski predsednik može da donese odluku i sam da orden oduzme, čak i ako mu to ne preporuči naldežna komisija Ordena belog orla, ali odluku mora da potpiše i poljski premijer Donald Tusk.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha označio je večeras oduzimanje oredna za stratešku grešku od koje će koristi imati samo Moskva i demonstrativno je vratio odlikovanje koje je on dobio za zasluge za Poljsku.