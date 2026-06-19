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Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je danas u Briselu da podržava Mađarsku, koja je sprečila da u zaključcima samita Evropske unije (EU) bude odredba o ubrzanom prijemu Ukrajine, navodeći da uslovi moraju biti isti za sve zemlje kandidate.

Na marginama dvodnevnog samita EU u Briselu, Tusk je poljskim novinarima rekao da za Zapadni Balkan ne mogu da važe drugačiji uslovi - bez prečica, nego za Ukrajinu, u procesu pristupanja Uniji.

"Upisivati u zaključke 'da uđe što je brže moguće' praktično ništa ne znači. To je entuzijazam bez pokrića. Odavno smo rekli da će zemlje kandidati postati članice ako ispune postavljene kriterijume. Ja jesam davno inicirao proces pristupanja Ukrajine, ali isključivo pod uslovima istim za sve", kazao je Tusk.

1/9 Vidi galeriju Samitu EU o Rusiji i Ukrajini prisustvaovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Omar Havana/AP, Geert Vanden Wijngaert/AP Pool, Marius Burgelman/AP

Tusk je ukazao da je Ukrajina posle početka invazije Rusije 2022. godine dobila neke privilegije kao da je članica, a da se pokazalo da ne poštuje standarde EU, što je pogodilo Poljsku.

"Ne sumnjam uopšte da EU treba da se širi. Ali želeo bih da se širi tako da Ukrajina, zemlje Zapadnog Balkana i Modavija same ispune zadate kriterijume što brže", naveo je poljski premijer.

On je rekao da je atmosfera na samitu, posebno kada je u pitanju Ukrajina, bila potpuno drugačija nego prethodnih godina, budući da među liderima više nema bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koga je nasledio Peter Mađar.

Naveo je da su lideri, koji su i do sada bili oprezni, odvažnije formulisali potrebu da se Ukrajini pomogne i da se podrže njeni napadi na rusku teritoriju.

"Premijer Mađar je nastupio vrlo otvoreno i iskreno i potpuno je u pravu. Rekao je da to što je on pobedio na izborima ne znači da je Mađarska 100 odsto promenila mišljenje o Ukrajini. Rekao sam, slušajte ga, treba mu pomoći", kazao je Tusk.

Tusk je ocenio da novi, 21. paket sankcija koje EU postepeno uvodi Rusiji može da bude usvojen vrlo brzo, navodeći da su se lideri složili da obuhvate i kriptovalute i dodatne tankere iz "flote u senci" - stare brodove kojima Rusija prevozi naftu, izbegava sankcije i tako finansira agresiju na Ukrajinu.

Tusk je novinarima rekao da se tokom samita u Briselu sreo i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i da je stekao utisak da je ukrajinska strana ipak shvatila da neke odluke Kijeva vezane za zajedničku mučnu prošlost Poljaka i Ukrajinaca, poput kontroverznih imena vojnih jedinica, neće biti prihvaćene u Poljskoj.

"Ja jesam čvrsto na strani Ukrajine, ne samo zato što je to moralno, već i zato što je to u interesu Poljske, ali je Ukrajina takođe dužna da poštuje aktivne saveznike poput Poljske, koji su joj neophodni, da vodi računa da poštovanje bude uzajamno, kao i o osetljivosti na neke teme", dodao je Tusk.