Slušaj vest

Stravičan požar zahvatio je turistički resort "Viva" u Dominikanskoj Republici. Šokantni snimci prikazuju guste oblake dima koji se uzdižu iz jednog dela resorta Viva Dominicus Bayahíbe u provinciji La Altagrasija.

Vatrogasci i druge hitne službe upućeni su na lice mesta kako bi obuzdali požar, a istovremeno rade na utvrđivanju njegovog uzroka i proceni razmera štete. Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Prema objavama lokalnog stanovništva na društvenim mrežama, požar je bio toliko snažan da prvi timovi hitnih službi koji su stigli na mesto događaja nisu imali dovoljno kapaciteta da ga stave pod kontrolu, pa su se vatrogasci suočili sa velikim poteškoćama u gašenju vatre.

Iako su vatrogasna vozila već na terenu, razmere požara prevazilaze raspoloživu opremu i potrebna je dodatna podrška sa snažnijim jedinicama kako bi vatra bila potpuno ugašena.

Kurir/TheMirrorUS

Ne propustiteHronikaPOŽAR U KNEZ MIHAILOVOJ! VATRA BUKNULA U LUKSUZNOM HOTELU! Gosti i osoblje hitno evakuisani (video)
2026-06-05 10_47_28-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
PlanetaPOŽAR U LUKSUZNOM HOTELU U PARIZU: Evakuisano najmanje 400 ljudi (FOTO)
profimedia0133605228-francuski-vatrogasci.jpg
HronikaPOŽAR NA TERAZIJAMA! VATRA BUKNULA U HOTELU: Više od 30 vatrogasaca vodilo borbu, a sumnja se da je ovo uzrok! (foto)
požar na Terazijama
HrvatskaGORI POZNATI HOTEL U ISTRI! Zapalilo se električno vozilo, na mestu požara 45 vatrogasaca (VIDEO)
požar u Istri kazino hotel Mulino