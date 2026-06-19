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Stravičan požar zahvatio je turistički resort "Viva" u Dominikanskoj Republici. Šokantni snimci prikazuju guste oblake dima koji se uzdižu iz jednog dela resorta Viva Dominicus Bayahíbe u provinciji La Altagrasija.

Vatrogasci i druge hitne službe upućeni su na lice mesta kako bi obuzdali požar, a istovremeno rade na utvrđivanju njegovog uzroka i proceni razmera štete. Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Prema objavama lokalnog stanovništva na društvenim mrežama, požar je bio toliko snažan da prvi timovi hitnih službi koji su stigli na mesto događaja nisu imali dovoljno kapaciteta da ga stave pod kontrolu, pa su se vatrogasci suočili sa velikim poteškoćama u gašenju vatre.

Iako su vatrogasna vozila već na terenu, razmere požara prevazilaze raspoloživu opremu i potrebna je dodatna podrška sa snažnijim jedinicama kako bi vatra bila potpuno ugašena.