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Leto počinje burno za desetine miliona Evropljana, novim toplotnim talasom koji je u petak pogodio zemlje od Španije do Velike Britanije, a očekuje se da će se vrućina intenzivirati ovog vikenda, posebno u Francuskoj.

To je drugi toplotni talas koji je pogodio zapadnu Evropu za manje od mesec dana. Nivoi uzbune podignuti su u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Španiji.

U Francuskoj će dve trećine departmana biti u narandžastom stanju uzbune u subotu, uključujući Pariz, što će navesti neke gradove da otkažu muzički festival zakazan za nedelju, sa njegovim izuzetno popularnim uličnim koncertima širom zemlje.

Očekuje se da će toplotni talas biti "rasprostranjen, dugotrajan i intenzivan", upozorio je Meteo-Frans.

"Vanredni vrhunac toplotnog talasa" očekuje se između nedelje i utorka, sa "temperaturama koje dostižu 40 stepeni Celzijusa, posebno na zapadu i u centru", predvideo je nacionalni meteorolog.

Foto: C. Carvajal/JNA Press / imago stock&people / Profimedia

Klimatske promene i vanredne mere u Francuskoj

Francuska i drugi delovi Evrope već su pogođeni izuzetno visokim temperaturama u maju. Ovo je "jasan znak klimatskih promena", naglašava Matje Sorel, klimatolog u Meteo-Fransu.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na "brigu o starijima i najranjivijima" u "ovim teškim danima".

Škole se prilagođavaju ekstremnim vrućinama otkazivanjem nastave, promenom rasporeda i okupljanjem učenika u najhladnijim prostorijama. Ovo je posebno izazovno jer se ovaj intenzivni toplotni talas poklapa sa državnom maturom, završnim ispitima u srednjoj školi.

U Parizu je policija preporučila otkazivanje sportskih događaja na otvorenom.

Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Situacija je posebno teška za naseljena naselja i njihove velike stambene zgrade, koje su prekomerno izložene fenomenu "zagrejanih stanova", upozorila je u četvrtak Fondacija za stanovanje osoba u nepovoljnom položaju.

"Gušimo se", opisuje situaciju Lerija, 32-godišnja domaćica koja živi u neboderima Nantera, blizu Pariza.

Upozorenja širom Evrope: Temperature do 40 stepeni

Meteorološka služba je saopštila da će novi toplotni talas pogoditi Veliku Britaniju ovog vikenda, sa vrhuncem u ponedeljak i utorak, a očekuje se da će temperature dostići najmanje 34 stepena Celzijusa.

Narandžasto upozorenje na toplotni talas izdato je za veći deo južne Engleske, uključujući London, u ponedeljak i utorak.

Rekord za najvišu temperaturu ikada zabeleženu u junu, 35,6 stepeni Celzijusa, postavljen 1957. i 1976. godine, mogao bi biti oboren početkom sledeće nedelje, prema podacima Meteorološke službe.

Vlasti u Španiji izdale su upozorenje na ekstremni toplotni talas koji bi trebalo da pogodi veći deo zemlje, uključujući Balearska ostrva, od nedelje.

Foto: C. Carvajal/Jna Press / Zuma Press / Profimedia

Očekuje se da će temperature dostići 40 stepeni Celzijusa u nekim delovima istočne Španije.

MeteoSvis je izdao upozorenje nivoa četiri od pet za švajcarski region Bazel, sa očekivanim temperaturama do 37 stepeni Celzijusa.

U Ženevi, učenici osnovnih škola biće oslobođeni nastave u ponedeljak i utorak.

Nemačka meteorološka agencija upozorava na "teški do ekstremni toplotni stres u velikim delovima zemlje", sa grmljavinom.

Od Mađarske do Slovačke preko Austrije, strahuje se od ekstremne vrućine.

U Austriji se očekuje da će toplotni talas nastaviti početkom sledeće nedelje, praćen grmljavinom u planinskim predelima zapadnog dela zemlje.