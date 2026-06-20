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Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u subotu pogodile gradski okrug Holodnogirski u Harkovunavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno najmanje pet osoba, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno ispod ruševina stambene zgrade, saopštili su gradski zvaničnici. Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnogirski.

- Navođene avionske bombe pogodile su gradski okrug Holodnogirski - napisao je Terehov na društvenim mrežama.

On je kasnije saopštio da je u jednom od udara pogođena dvospratna stambena zgrada. Moguće je da se četiri osobe nalaze ispod ruševina. U ovom trenutku potvrđeno je da je pet osoba ranjeno - rekao je Terehov.

Akcije potrage i spasavanja su u toku, a broj žrtava mogao bi da se promeni.

Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, tokom rata punog obima više puta je bio meta ruskih napada, uključujući udare navođenim avionskim bombama, raketama i dronovima usmerene na stambena područja i civilnu infrastrukturu, piše "Kijev post".

Eksplozije su prijavljene i širom Krima u ranim jutarnjim satima u subotu, a lokalno stanovništvo i kanali za praćenje situacije navode da su dronovi verovatno pogodili termoelektranu Tavrijska u blizini Simferopolja.

Prema navodima kanala za praćenje situacije "Krimski vetar", posle prijavljenih udara izbio je požar na području elektrane, a u blizini se mogao videti gust crni dim.

Eksplozije i dejstva ruske protivvazdušne odbrane prijavljeni su i u nekoliko delova Simferopolja, kao i u mestu Perevalne. Ruske vlasti na poluostrvu do trenutka objavljivanja vesti nisu se oglašavale povodom incidenata.

Navodni napad dogodio se usred šireg porasta aktivnosti dronova usmerenih na teritoriju Rusije i područja pod ruskom kontrolom.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, u petak je izjavio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 25 dronova koji su se kretali ka ruskoj prestonici.

Na Krimu su ruske vlasti od 17. juna uvele i nova ograničenja kretanja za motocikle i druga motorna vozila na dva točka tokom večernjih i noćnih sati.