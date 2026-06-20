GORI HARKOV, GORI I KRIM, EKSPLOZIJE U SIMFEROPOLJU! Pogođena stambena zgrada, ima ranjenih, vlasti strahuju da ima i mrtvih, termoelektrana u PLAMENU! (VIDEO)
Ruske snage su u ranim jutarnjim satima u subotu pogodile gradski okrug Holodnogirski u Harkovunavođenim avionskim bombama, pri čemu je povređeno najmanje pet osoba, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno ispod ruševina stambene zgrade, saopštili su gradski zvaničnici. Gradonačelnik Harkova, Ihor Terehov, izjavio je da je u napadu pogođen gradski okrug Holodnogirski.
- Navođene avionske bombe pogodile su gradski okrug Holodnogirski - napisao je Terehov na društvenim mrežama.
On je kasnije saopštio da je u jednom od udara pogođena dvospratna stambena zgrada. Moguće je da se četiri osobe nalaze ispod ruševina. U ovom trenutku potvrđeno je da je pet osoba ranjeno - rekao je Terehov.
Akcije potrage i spasavanja su u toku, a broj žrtava mogao bi da se promeni.
Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, tokom rata punog obima više puta je bio meta ruskih napada, uključujući udare navođenim avionskim bombama, raketama i dronovima usmerene na stambena područja i civilnu infrastrukturu, piše "Kijev post".
Eksplozije su prijavljene i širom Krima u ranim jutarnjim satima u subotu, a lokalno stanovništvo i kanali za praćenje situacije navode da su dronovi verovatno pogodili termoelektranu Tavrijska u blizini Simferopolja.
Prema navodima kanala za praćenje situacije "Krimski vetar", posle prijavljenih udara izbio je požar na području elektrane, a u blizini se mogao videti gust crni dim.
Eksplozije i dejstva ruske protivvazdušne odbrane prijavljeni su i u nekoliko delova Simferopolja, kao i u mestu Perevalne. Ruske vlasti na poluostrvu do trenutka objavljivanja vesti nisu se oglašavale povodom incidenata.
Navodni napad dogodio se usred šireg porasta aktivnosti dronova usmerenih na teritoriju Rusije i područja pod ruskom kontrolom.
Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, u petak je izjavio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 25 dronova koji su se kretali ka ruskoj prestonici.
Na Krimu su ruske vlasti od 17. juna uvele i nova ograničenja kretanja za motocikle i druga motorna vozila na dva točka tokom večernjih i noćnih sati.
Ukrajinski ministar odbrane, Mihail Fedorov, ocenio je da bi privremeno okupirano poluostrvo uskoro moglo postati sve izolovanije zbog ukrajinskih napada dronovima, prenela je "Ukrajinska pravda".
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Kyiv Post/Preneo: V.M.)