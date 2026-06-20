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Nemačka policija je saopštila da bi novootkriveno telo "moglo da pripada nestalom dečaku" koji je nestao iz mirnog naselja. Spasioci su pronašli telo bebeu ili u blizini potoka Rankbah juče oko 13:45 časova. Izvršena je identifikacija, saopštila je policija.

Policija je tragala za dečakom od 23:30 časova prethodne večeri, kada su roditelji prijavili nestanak. Njegova majka (37) odvela je dete u supermarket Reve, udaljen oko 800 metara od njihovog doma u Ulici Malmšajmer, nakon što su dnevne vrućine popustile.

- Moja ćerka se vratila iz kupovine sa kesama i želela je da ih odnese na drugi sprat - rekla je dečakova baka za "Bild".

Majka je ostavila dečaka u kolicima na trotoaru ispred kuće, ali kada se vratila, njega više nije bilo. Prema njenim rečima, nepoznata osoba je otela dete dok je ona bila unutra. Policija je navela da je beba bila ostavljena sama "na kratko vreme".

Istražitelji veruju da je "nepoznata osoba izvadila dete iz kolica i odnela ga". Odmah nakon prijave nestanka pokrenuta je velika potraga.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

U potragu su bili uključeni dronovi, helikopteri, vatrogasci i 40 pasa tragača koji su pretraživali područje u potrazi za bilo kakvim tragom nestale bebe. Punkt za koordinaciju hitnih službi uspostavljen je na parkingu supermarketa Reve.

Visoke temperature u regionu dodatno su pojačale zabrinutost. Policija je potvrdila da su u potrazi učestvovali i psi obučeni za pronalaženje posmrtnih ostataka.

- Ako bi se bespomoćno dete našlo negde napolju po ovakvoj vrućini, situacija bi bila veoma ozbiljna - upozorila je policija.

- Nažalost, trenutno nemamo nijedan obećavajući trag - dodali su istražitelji pre pronalaska tela.

Policija je potragu započela na mestu nestanka, šireći je koncentrično ka okolnim područjima. Potraga je potom obustavljena nakon pronalaska tela bebe. Vest o potresnom nestanku uzdrmala je grad koji broji oko 18.000 stanovnika.

- Bez reči sam i duboko sam zabrinuta. Nadam se da će dete biti pronađeno živo i zdravo - rekla je ranije gradonačelnica Melani Hetmer, dok se još verovalo da je beba živa i zdrava.